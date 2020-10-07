التشاؤم يسيطر على العالم بعد إعلان انتقال كورونا عبر الهواء

أعلنت "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، اليوم، رسميا أن فيروس كورونا المستجدّ يمكن أن ينتقل عبر الهواء.

وحدثت "مكافحة الأمراض" الأمريكية توصيتها الصحية على موقعها الإلكتروني بأن بعض أنواع العدوى يمكن أن تنتقل في قطرات رذاذ صغيرة وجزيئات يمكن أن تطفو في الهواء لدقائق أو ساعات.

وهذه الفيروسات قد تكون قادرة على إصابة أشخاص يتواجدون على مسافة نحو مترين من الشخص المصاب، أو بعد مغادرته.

وأوضحت "مكافحة الأمراض" أن انتقال العدوى عبر أسطح ملوثة بالفيروس لا تعتبر طريقة شائعة لتفشي كورونا، ولكن تكمن الطريقة الرئيسية لانتقال العدوى في قطرات الرذاذ التنفسية التي ينثرها المصاب عند العطس والسعال والكلام والتنفس.جاءت التصريحات تزامنا مع دعوة تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم، إلى عدم انتظار إنتاج لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد، وإنقاذ الأرواح بالوسائل المتاحة حاليا.

وقال "جيبريسوس": "نأمل أن يكون اللقاح جاهزا وفعالا وآمنا، وأن تحصل عليه جميع دول المنطقة، ومع ذلك، لا يمكننا انتظار ظهور اللقاح، لأنه من الضروري إنقاذ الحياة بالمتوفر حاليا، كما يتعين علينا السيطرة على الفيروس، ولكن أمامنا المزيد من الاختبارات".

كما أعرب عن ثقته في أن "هذا الوباء سينتهي، لكنه لن يكون الأخير"، داعيا إلى ضرورة تحضير العالم للجائحة المقبلة.كما دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم، الحكومات إلى الاستماع للناس والعمل معهم لمكافحة فيروس "كورونا"، كما دعتهم لمكافحة الإرهاق المتزايد لدى الناس من جراء فيروس "كورونا".

وأضاف المسؤول بمنظمة الصحة العالمية "لقد كان الثمن غير عادي وقد أرهقنا جميعًا، أينما أقمنا ومهما فعلنا. في ظل هذه الظروف، من السهل والطبيعي أن نشعر بالوهن والإحباط".

من جهة أخرى، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين إلى "الخروج" وعدم الخوف من كورونا، حيث ظهر في فيديو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بلا كمامة رغم تحذير الأطباء أنه لم يتخط مرحلة الخطر.

وأوضح أنه تعلم الكثير عن الفيروس. وحث متابعيه على استكمال حياتهم بصورة عادية، موضحا مدى التقدم الذي أحدثته أمريكا في مواجهة هذا الفيروس، وأن لديهم أفضل معدات طبية وأفضل علاج.

حيث قال: "لا تجعل (كورونا) يسيطر على حياتك، لاتتركه ينهي حياتك، تخلصوا من ذلك الخوف، لا تدعوا ذلك يحدث مع أفضل دولة في العالم".

وتسببت الكورونا في إقالة وليد الزيدي وزير الشؤون الثقافية التونسي، اليوم، بعد مرور شهر واحد فقط من أدائه اليمين الدستورية.

بعدما أدلى بتصريحات مناقضة لتوجهات الحكومة بشأن وقف أي أحداث أو مناسبات يحضرها الجمهور، في إطار إجراءات مكافحة فيروس "كورونا".

وكان الزيدي أبدى في التصريحات تضامنه مع "الناس اللي تعيش وتترزق من المسرح" والقطاع الفني مشيرا إلى أن وزارته "ليست وزارة تنفيذ بلاغات حكومة"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" العربية عن وكالة "رويترز".