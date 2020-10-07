"الأقصر العام" ينفي وجود إصابات بـ"كورونا" في قسم الأطفال

نفى الدكتور خلف عمر، مدير عام مستشفى الأقصر العام، اليوم الأربعاء، وجود أي حالات إصابة بفيروس "كورونا"، في قسم الأطفال بالمستشفى، داعياً الجميع إلى عدم ترديد الشائعات، حفاظاً على صحة أهل الأقصر.

وأكد مدير مستشفى الأقصر أنه يجري حالياً العمل على تجهيز كافة أقسام المستشفى، استعداداً لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن أعمال التجهيزات والاستعدادات تتواصل في الأقصر، قبيل انطلاق مشروع التأمين الصحي بالمحافظة.

وتفقد الدكتور خالد عمران، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مستشفى الأقصر العام مؤخراً، للتأكد من جاهزية المستشفى، الوارد ضمن قائمة المستشفيات المدرجة لخدمات الإحالة في مشروع التأمين الصحي الشامل، وضمن خطة تطوير وتحديث جميع الخدمات الطبية بالمحافظة.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر نشر فرق التوعية بجميع أنحاء ونجوع المحافظة، للتعريف بمبادرة رئيس الجمهورية للأمراض المزمنة "100 مليون صحة"، لتوعية الأهالي بمخاطر الاكتشاف المتأخر لتلك الأمراض، وحثهم على أهمية الكشف المبكر، للحماية من المضاعفات المحتملة.

وأكدت المديرية انتشار جميع الفرق الثابتة والمتحركة بمختلف أرجاء المحافظة، لضمان سهولة وصول خدمات المبادرة إلى جميع المواطنين، وبلغ عدد المستفيدين الذين جرى الكشف عليهم، من خلال المبادرة بالمحافظة، حتى الآن، ما يقرب من 45 ألف مواطن.