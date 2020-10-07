السيطرة على حريق بمخلفات زراعية في القليوبية

سيطرت مدينة طوخ بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة وإدارة الحماية المدنية على حريق شب بمخلفات زراعية بطريق ميت كنانة، اليوم، ضمن الجهود المبذولة للقضاء على السحابة السوداء.

وقال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن المديرية شكلت لجنة برئاسة المهندسة منى عامر، للمرور على مواقع تجميع قش الأرز ومتابعة الحصاد بمركز القناطر الخيرية، مشدًا على ضرورة الحفاظ على القش وعدم حرقه والاستفادة من استخدامه فى تخزين محصول البطاطس وصناعة الأعلاف.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن منظومة جمع وتدوير قش الأرز تجري بالتعاون مع وزارة البيئة ممثلة فى جهاز شؤون البيئة بمحافظات " الدقهلية و القليوبية والشرقية والغربية و كفر الشيخ والبحيرة" وتهدف للحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادى للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.