نقيب المأذونين: مجتمعنا بخير.. حالة طلاق وحيدة كل 14 سنة بسبب الزنا

أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن المجتمع المصري، مازال مجتمعا آمنا، يحافظ بطل طوائفه الدينية، على المعتقدات والتقاليد والعادات الحسنة، فضلا عن كونه مجتمعا شرقيا تحافظ الغالبية العظمى، فيه على التقاليد والعادات الشرقية المتوارثة.

عامر: نصف في المليون نسبة الطلاق الذي لم يصل للمحاكم بسبب الزنا

وأضاف عامر في تصريحات لـ"الوطن"، أنه على الرغم من انتشار ضبط كثير من حوادث الزنا، والعلاقات المحرمة على مواقع التواصل الاجتماعي، الا أن نسبة الطلاق بسبب الزنا لم تتجاز نصف في المليون، من إجمالي حالات الطلاق، موضحا أن نسبة الطلاق بسبب وقائع الزنا المتلبسة ولم تصل للقضاء والمحاكم حالة واحدة فقط كل 14 سنة، وذلك من إجمالي حالات الطلاق، مؤكدا أن الغالبية العظمى من الأزواج والعائلات، في حالات ضبط تلبس الزوجة بالزنا، تتجه للتكتم على أسباب الطلاق، ولا تبوح به، حفاظا على سمعة الأبناء، والقليل منهم يتجه للقضاء والمحاكم.

وأوضح الشيخ إسلام عامر، أن نسب الطلاق ترتفع، أكثر بسبب مجرد شكوك الزوج او الزوجة فقط، ولم ترق الى الطلاق بسبب الاتهام الصريح بالزنا.

وتابع: إن عقوبة الزنا للرجل والمرأة في الشرع، في ميزان واحد، لا تفرق الشريعة الاسلامية بينهما في العقوبة، مستشهدا بقول الله تعالى في تحريم الشرع للزنا "وحُرم ذلك على المؤمنين"، والمقصود بالمؤمنين الرجل والمرأة، بصفة عامة، وقوله تعالى"، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة.

العقوبات الجنائية لوقوع الزوج والزوجة في تهمة الزنا تلبسا

وأكد نقيب المأذونين، أن العقوبة الجنائية في القانون المصري، فيها فروق بين الزوج والزوجة على النحو التالي:

عقوبات الزنا للزوجة:

1- الزوج هو الشخص الوحيد صاحب رفع دعوى الزنا ضد زوجته، وبتنازله تنتهي الدعوى تماما.

2- الزوج اذا رفع دعوى الزنا على زوجته، لابد أن تكون متلبسة قانونيا ولديه الشهود.

3- عقوبة الزنا للزوجة المتلبسة، تتراوح بين سنة الى سنتين ميلادية.

4- إذا قتلت الزوجة زوجها، وهو في وضع الزنا متلبسا، تقع تحت طائلة الجنايات، والقتل العمد.

عقوبات الزنا للزوج

1- عقوبة الزوج في حالة تلبسه بالزنا 6 أشهر فقط.

2-عقوبة الزوج حال قتل زوجته، وهي متلبسة بالزنا، الوقوع تحت طائلة دعوى جنحة، وعقوبته الحبس لا تتجاوز ستة أشهر، بدعوى دفاعه عن شرفه.

3- لا يحق لاي شخص رفع دعوى الزنا على الزوج والزوجة الا كلاهما ضد الآخر، وتنهتى الدعوى بتنازل أحدهما.