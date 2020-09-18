النيابة تستدعي المتهمة بـ"الزنا" في كفر الشيخ.. وزوجها قدم 73 فيديو

أمر المستشار محمد جعفر، وكيل نيابة كفر الشيخ، باستدعاء "سمر. م. ي"، المتهمة بـ"الزنا"، لسماع أقوالها في الاتهام المنسوب إليها من زوجها الذي سلم النيابة 73 فيديو إباحيًا و135 مكالمة مسجلة تُدين الزوجة، كما طلبت النيابة العامة من المباحث إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وموافاتها بما ستسفر عنه التحريات.

وكان "محمد. ع.ا"، البالغ من العمر 36 عاماً، ويعمل جزاراً بمحافظة كفر الشيخ، اتهم زوجته "سمر. م. ي"، بـ"الزنا"، وخلال الاستماع لأقواله في النيابة العامة، قدم 73 مقطع فيديو جرى تحريزها من هاتف الزوجة.

وكشف الزوج في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، عن أنه تلقى مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع الشاب، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج.

وقال إنه عقب حصول زوجته على إجازة في الفترة الماضية، تلقى على هاتفه رسالة من رقم خارجي، بنفس الدولة التي تعمل بها، تحتوي على محادثات نصية بينها وبين أحد الأشخاص، تحتوي على عبارات جنسية، إلى جانب 73 مقطع فيديو إباحيًا، تظهر فيه زوجته مع نفس الشخص، كما تلقى 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع عدد من الأشخاص.