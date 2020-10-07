محافظ مطروح يشارك في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بمكتبة مصر

نظمت مكتبة مصر العامة بمطروح، احتفالية بذكرى نصر أكتوبر، اليوم، بحضور المحافظ اللواء خالد شعيب، وخالد عبدالحميد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

وتفقد المحافظ معرض الأعمال الفنية للفن التشكيلى وعكست إنتصارات أكتوبر من خلال لوحات فنية للعبور وأبطال الحرب والإنتصارات التى حققها الجيش المصرى وجنوده البواسل.

وقال "المحافظ" إن أبطال القوات المسلحة قدموا ملحمة عظيمة فى حرب أكتوبر عام 1973، كما تحدث رئيس منطقة مطروح الأزهرية عن البطولات التى قدمها أبطال حرب أكتوبر منذ بداية الحرب وحتى وقف إطلاق النار .

من ناحية أخرى أهدى توجيه التربية الفنية بمنطقة مطروح الأزهرية، المحافظ، لوحات فنية تعبر عن صمود الجيش المصرى ، تحت إشراف موجه عام التربية الفنية بثينة خاطر ، ومعلمى التربية الفنية سناء عبد المجيد بمعهد عمر بن عبد العزيز الأزهرى ، ومحمد فاروق بإدارة مطروح التعليمية .

ومن المقرر أن تنظم مديرية الشباب والرياضة بمطروح ماراثون للدراجات يوم الجمعة المقبل بأعلام مصر والأناشيد الوطنية على كورنيش المدينة بمشاركة المحافظ والشباب ضمن احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة .