تنازلات بالجملة في انتخابات النواب بالإسكندرية و"نداء مصر" تستبدل 3

أعلن المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بمجلس النواب، عن حدوث تغييرات داخل قائمة نداء مصر وهي القائمة الثانية التي تخوض الانتخابات البرلمانية على قطاع غرب الدلتا، حيث تم استبدال 3 أعضاء من الأساسيين بالاحتياطين لهم.

وتم استبدال دينا أحمد حسن يوسف بـ مها عبدالمنعم علي حسن، واستبدال نبيلة علي عطية عوض بالمرشحة سعيدة سمير فتحي، واستبدال المرشح أحمد علام بالاحتياطي محمد أحمد الطويل.

وتقدم 6 مرشحين للتنازل عن الترشح في 3 دوائر انتخابية بمجلس النواب في الإسكندرية، لينخفض عدد المرشحين إلى 215 مرشحا فرديا في 6 دوائر انتخابية.

وقال المستشار محمد المشد، إن عدد التنازلات وصلت إلى 6 تنازلات حيث جاء 4 تنازلات من الدائرة الأولى المنتزه وهم نبيل محمد محمد سليم رقم 3، وأحمد إبراهيم أحمد صنديق رقم 72، ومحمد السيد محمد مجاهد رقم 73، ومحمد السيد محمود قزاع رقم 44، لينخفض عدد المرشحين في الدائرة الأكثر ترشحا ويبلغ عددهم 70 مرشحا.

وأضاف "المشد" أنه تنازل المرشح محمد عبدالهادي الخولي بالدائرة الثالثة سيدي جابر رقم 27، ليصبح عدد المرشحين 26 مرشحا بالدائرة، موضحا أن التنازل الأخير جاء للمرشح أمير أبو هيف في الدائرة الخامسة وهي العطارين رقم 10، ليصبح عدد المرشحين في الدائرة 10 مرشحين فقط.