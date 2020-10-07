وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يشهدان حفل أكاديمية الفنون بذكرى أكتوبر

تتواصل فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الاحتفالية التى نظمتها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي تحت عنوان 6 أكتوبر 1973 ملحمة العزة والكرامة وأقيمت بقاعة سيد درويش وأحياها فرقة المعهد العالي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار وذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية والفنانة منى عبدالغنى ابنة المعهد وكوكبة من الأساتذة والطلاب.

قالت عبدالدايم إن احتفالات الثقافة بانتصارات أكتوبر مستمرة طوال شهر أكتوبر في كل محافظات الجمهورية لتعميق وترسيخ معاني الصمود والدفاع عن الوطن فى الوعي الجمعي، وأضافت أن قوة مصر الناعمة تعد إحدى الوسائل الفاعلة لاستنهاض الهمم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وأشادت بالدور البارز لأكاديمية الفنون في خلق أجيال تسهم بشكل إيجابى في إرساء دعائم التنوير ونشر الوعي، مشيرة إلى سعادتها بالمستوى المتميز لطلاب المعهد والذى يؤكد ثراء المستقبل الإبداعي للمجتمع.

وكرمت وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة عددا من أساتذة معهد الموسيقى العربية بالأكاديمية لتفانيهم فى إعداد أجيال من المبدعين واستمرارهم فى أداء رسالتهم أثناء جائحة كورونا وهم الدكتورة نعيمة صادق، الدكتورة خيرية جميل مصطفى جميل، الدكتورة هدى أحمد محمد على، الدكتور محمد قطب عيسى، الدكتور أحمد يوسف الطويل، الدكتورة سالي علي طموم، الدكتور أحمد سعد أمين، الدكتور محمد عبدالستار عبدالمعطي، الدكتور أحمد محمود عثمان القصبجي، الدكتور ماجد أحمد سرور، الدكتور مدحت عبدالسميع، الدكتورة أميرة أحمد الناصر، الدكتورة منى عبدالغني عباس، مازن دراز وماجدة عويس عبداللطيف كما تم الاحتفال بخريجي معهد الموسيقى العربية دفعتي 2019 و2020.

وكانت الاحتفالية قد تضمنت مجموعة من الأغاني الوطنية التي ألهبت حماس الحضور وأعادت للأذهان أجواء معجزة العبور منها بسم الله، عاش اللى قال، لفى البلاد، يا حبيبتي يا مصر، أم البطل، الله ع المستقبل، رايحين، سمينا وعدينا، عظيمة يا مصر، دولا مين، خلى السلاح صاحي، حبايب مصر، يا أغلى اسم فى الوجود، مصر أم الدنيا، حلوة بلادى، مصر التي في خاطري، أوبريت الأرض الطيبة والحدود التى شدت بها الفنانة منى عبد الغنى.