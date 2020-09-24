وزارة الثقافة تحيي الذكرة الخمسين لرحيل "ناصر" بندوتين اليوم

بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل الزعيم جمال عبدالناصر (1918- 1970)، تنظم وزارة الثقافة ندوتين ثقافيتين.

حيث تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ندوة عن الزعيم الراحل، يديرها الدكتور أحمد زكريا الشلق أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، ورئيس اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب ويتحدث فيها كل من الأستاذ الدكتور السيد فليفل أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعميد السابق لكلية الدراسات العليا الأفريقية بجامعة القاهرة وعضو لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان، والدكتور أحمد الشربيني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة سابقا، الدكتورة أماني الطويل خبير الشؤون الأفريقية بمركز الدراسات والسياسات الاستراتيجية بالأهرام. وتعقد الندوة في تمام الساعة الحادية عشر ونصف من صباح اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020 بقاعة على مبارك بمقر دار الكتب المصرية؛ كورنيش النيل.

كما تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة ثانية بهذه المناسبة تحت عنوان "الوعى والحقيقة" فى السادسة من مساء اليوم ذاته، بمقر المكتبة بالزمالك.

ويتحدث فى الندوة الكاتبة أماني القصاص، والناقدة ناهد صلاح، وتدور الندوة حول مرور 50 عاما على رحيل الزعيم جمال عبدالناصر والقوى الناعمة، ويدير الندوة الكاتب شريف عارف، ويقدمها ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

ونوهت المكتبة عن ضرورة اتباع وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، وتقام الندوة فى الهواء الطلق على ضفاف نيل القاهرة بتراس المكتبة.

من جهة أخرى تجري الهيئة العامة للكتاب عن إجراء قرعة علنية لتسكين الأجنحة اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة عصرا، وذلك بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتستضيف مدينة الإسكندرية معرض الكتاب خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 10 أكتوبر، وذلك بأرض كوته - الأزاريطه كورنيش إسكندرية، ويعد معرض الإسكندرية للكتاب هو المعرض الأول الذي يقام بعد جائحة كورونا وذلك على مستوى الوطن العربي، وتشارك في المعرض 134 دار نشر من أعضاء اتحاد الناشرين المصريين.