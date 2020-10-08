"سينما مصر" يكرم درية شرف الدين والراحل ممدوح الليثي

في احتفالية فنية خاصة بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، شهدت نخبة من المبدعين والإعلاميين يتقدمهم الدكتورة درية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق، والإعلامى دكتور عمرو الليثى، والمخرج المبدع خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والفنان الشاب محمد الليثى، العرض المسرحى "سينما مصر"، وهو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من ستوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التي تعد علامات في تاريخ السينما المصرية والتى جاءت معظمها من أفلام المنتج والسيناريست الراحل ممدوح الليثى.

وقام خالد جلال، عقب نهاية العرض المسرحي، بتكريم اسم الراحل المنتج والسيناريست الكبير ممدوح الليثى، والذى له العديد من الأفلام السينمائية الخالدة في الذاكرة، والتى تعد علامات في تاريخ السينما، وتسلم درع التكريم وشهادة التقدير الإعلامي الكبير دكتور عمرو الليثى والفنان الشاب محمد الليثى.

وأعرب عمرو الليثى، عن سعادته بالتكريم، موجهاً الشكر إلى المخرج خالد جلال، مشيداً بالفرقة المسرحية والتى تضم العديد من المواهب الفنية وهم نواة لنجوم المسرح والسينما في المستقبل.

"سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال، وأشعار عماد عبدالمحسن، ‏وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا ‏فهمى، وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ونخبة من النجوم.