فيديو.. جامعة الأزهر و "الصحة" ينظمان قافلة طبية في مشروع "المحروسة"

قالت إلهام إبراهيم، مدير عام منطقة السلام ثان الطبية، إن جامعة الأزهر بالتنسيق مع وزارة الصحة، نظمتا قافلة طبية في مشروع "المحروسة"، وهو سكن بديل للقاطنين في المناطق العشوائية، تشمل جميع التخصصات، مثل العظام، وأنف وأذن، ورمد، ونساء وتوليد، وأطفال وباطنة، لافتة إلى أنه يتم توفير كل الخدمات الطبية والعمليات بالمجان.

وأضافت "إبراهيم"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الأربعاء، أنه إذا كانت حالة المواطن تستدعي إجراء عمليات جراحية، يتم إحالته للمستشفيات الحكومية، أو الجامعية، كما أن المواطن يتقدم إلى القافلة الطبية، ويحصل على تذكرة مجانية، ويدخل التخصص المطلوب، ويحصل على الخدمة، ويصرف العلاج بالمجان.

وعن المبادرات الرئاسية الصحية الأخرى، التي تهدف للحفاظ على صحة المواطنين، فقد أشارت إلى أن حي المحروسة بمدينة السلام، شهد العديد من المبادرات مثل مبادرة 100 مليون صحة، حيث تم الكشف على جميع المواطنين وخضوعهم لفحص "فيروس سي"، وتم إحالة الحالات الإيجابية للعلاج المجاني.

وأوضحت أنه بعد ذلك توالت المبادرات، ومنها الخاصة بصحة المرأة، مثل الكشف عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى مبادرة رعاية الحوامل، ومبادرة السمعيات لدى الأطفال للكشف المبكر عن ضعف السمع.

ولفتت مدير عام منطقة السلام ثان الطبية، إلى أن هناك مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن الأمراض المزمنة، ويوجد فرق طبية متحركة، وفرق ثابتة، ويذهبون إلى المصانع والمدارس، وكل التجمعات، حيث يجرون مسح للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، والاعتلال الكلوي، ويتم إحالة المرضى لتلقي العلاج.