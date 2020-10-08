الطيب يتابع حريق الأزهر: الجامع والتراث التاريخي به بخير

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، اتصالا هاتفيا بقيادات الجامع الأزهر والمشيخة، لمتابعة حادث الحريق الذي نشب في إحدى الغرف التابعة للجامع.

واطمئن الإمام، خلال الاتصال على الجامع وملحقاته، وأن الحريق وقع في إحدى الغرف ولم يمس التجديدات والمناطق الهامة بالجامع، حيث طالب الإمام بموفاته بتقرير شامل حول الأضرار الملحقة وسرعة معالجتها.

هاني عودة: الحريق نشب في مبنى ملحق بالجامع نتيجة ماس كهربائي

وكشف هاني عودة، المشرف على الجامع الأزهر، أن الحريق الذي نشب في مبنى ملحق بالجامع الأزهر، وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وقع نتيجة ماس كهربائي.

وقال "عودة"، لـ "الوطن" إن الحريق نتج عن ماس كهربائي بغرفة في الدور الثالث، وتابع قائلا إن الحريق " لم يمس الجامع واروقته والتراث التاريخي الذي به".

تمت السيطرة على الحريق وليس هناك اي شبهات

وأكد المشرف على الجامع الأزهر أنه تمت السيطرة على الحريق وليس هناك اي شبهات فيما يتعلق بالحادث.

شب حريق في غرفة ملحقة بالجامع الأزهر تحتوي على مخلفات، وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى مكان الحادث لإخماد النيران.

ودفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى ساحة الصلاة.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، علق عليه البعض أنه حريق داخل الجامع الأزهر، من جانب باب الصعايدة.

قالت مصادر أمنية، إن الحريق الذي شب داخل غرفة ملحقة بالجامع الأزهر الشريف، لم يعرف أسبابه حتى الآن، وأن هذا الأمر متروك للمعمل الجنائي.

وأضافت المصادر، أن النيران تمكنت من إحداث خسائر محدودة، داخل غرفة تحتوي على كمية من المخلفات والمهملات الخاصة بساحة الصلاة، وأدوات النظافة.

وتابعت المصادر، أن قوات الدفاع المدني دفعت بـ4 سيارات إطفاء، للسيطرة على النيران، بعد تلقيها البلاغ بدقائق قليلة.