"الوطن" تنشر صور وأسماء ضحايا تسريب الكلور من محطة مياه قنا

ارتفع عدد المصابين بالاختناق، إلى 25 شخصًا، بينهم سيدات، نتيجة تسريب غاز الكلور من مرشح مياه، بقرية نجع أبو قبول، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتنشر "الوطن" صور وأسماء المصابين المنقولين إلى مستشفى نجع حمادي، والذين يتلقون العلاج اللازم لإسعافهم من الاختناق الذي سببه غاز "الكلور".

تبذل الأطقم الطبية في مستشفى نجع حمادي، شمال قنا، قصارى جهدها في تقديم الرعاية للمصابين باختناق من أهالي نجع أبوقبول في نجع حمادي.

وقال مصدر طبي بمستشفى نجع حمادي، إنه يتم تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين في حادثة تسرب غاز الكلور بمحطة مياه شرب المرشح بقرية السلامية بنجع حمادي، مؤكدا أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى في المستشفى.

تم نقل المصابين لمستشفى بهجورة في نجع حمادي، لأخذ جلسات تنفس، وجاءت الأسماء كالتالى:

"أيمن.رع 18 عامًا، أحمد أبوبكر.م.ا 19عامًا، أسامة.ا.م 22 عامًا، مؤمن .خ.ع 23 عامًا، ومحمود .ح.م 21 عامًا، ومحمد .ام، 20 عامًا، ومحمود.ز 32 عامًا، كريم.س.ع 20 عامًا، أحمد.ع 28 عامًا، عرفات .م 34 عامًا، سعد.م.ص 32 عامًا، سيد.ح.ح 40 عامًا، أحمد.ع.ا 63 عامًا، علي .ا.ع أ 38 عامًا، منى.ع.ع 53 عامًا، أسماء.ف.ش، عبدالرحمن.ف.ع 69 عامًا، فتحي .م.ع، 60عامًا، أحمد.ا 23 عامًا، أحمد.هـ.ح 27 عامًا، إسلام.ص.ش 26 عامًا، حسين.ع.ا 26 عامًا، منتصر.م..ا 33 عامًا، نجاح.م أ 35 عامًا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بإصابة 10 أشخاص، من قرية نجع قابول، بحالات اختناق، ثم ارتفع العدد إلى 20 مصابا، بسبب تسريب غاز الكلور من مرشح مياه نجع حمادي، ثم ارتفع عدد المصابين إلى 25 شخصًا.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.