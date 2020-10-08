عاجل.. السيطرة على تسريب غاز الكلور من محطة مياه قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، منذ قليل، من السيطرة على تسريب غاز كلور بمحطة مياه شرب بنجع أبو قبول التابع لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وبحسب مصدر أمني، فور ورود بلاغ انتقلت قوات برئاسة العميد هاني الإتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتبين حدوث تسريب في اسطوانة غاز 800 كيلو، وتم السيطرة عليه وجاري الإصلاح من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبها تبذل الأطقم الطبية في مستشفى نجع حمادي، شمال قنا، قصارى جهدها في تقديم الرعاية للمصابين باختناق من أهالي نجع أبوقبول في نجع حمادي.

وقال مصدر طبي بمستشفى نجع حمادي، إنه يتم تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين في حادثة تسرب غاز الكلور بمحطة مياه شرب المرشح بقرية السلامية بنجع حمادي، مؤكدا أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى في المستشفى.

تم نقل المصابين لمستشفى بهجورة في نجع حمادي، لأخذ جلسات تنفس، وجاءت الأسماء كالتالى:

"أيمن.رع 18 عامًا، أحمد أبوبكر.م.ا 19عامًا، أسامة.ا.م 22 عامًا، مؤمن .خ.ع 23 عامًا، ومحمود .ح.م 21 عامًا، ومحمد .ام، 20 عامًا، ومحمود.ز 32 عامًا، كريم.س.ع 20 عامًا، أحمد.ع 28 عامًا، عرفات .م 34 عامًا، سعد.م.ص 32 عامًا، سيد.ح.ح 40 عامًا، أحمد.ع.ا 63 عامًا، علي .ا.ع أ 38 عامًا، منى.ع.ع 53 عامًا، أسماء.ف.ش، عبدالرحمن.ف.ع 69 عامًا، فتحي .م.ع، 60عامًا، أحمد.ا 23 عامًا، أحمد.هـ.ح 27 عامًا، إسلام.ص.ش 26 عامًا، حسين.ع.ا 26 عامًا، منتصر.م..ا 33 عامًا، نجاح.م أ 35 عامًا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بإصابة 10 أشخاص، من قرية نجع قابول، بحالات اختناق، ثم ارتفع العدد إلى 20 مصابا، بسبب تسريب غاز الكلور من مرشح مياه نجع حمادي، ثم ارتفع عدد المصابين إلى 25 شخصًا.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.