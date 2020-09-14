مياه سوهاج توفر 110 صندوق متعدد الأغراض لمكافحة تسرب غاز الكلور

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من شراء 110 صندوق متعدد الأغراض خاص بمكافحة تسرب غاز الكلور، وذلك بقيمة تبلغ مليون جنيه.

صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، وأشار إلى أن المهمات التي تم شرائها للتعامل مع الاسطوانات 50 كجم و 65 كجم وواحد طن ونصف طن.

وأشار رئيس مياه سوهاج، أن الهدف من شراء مهمات الطوارئ هو التعامل السريع مع أي تسرب لغاز الكلور، على أن يتم تدريب فنيين محطات مياه الشرب على كيفية الاستخدام الأمثل لتلك المهمات.