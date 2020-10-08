مايك بنس: سنحاسب الصين بسبب فيروس كورونا

قالت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس إن بايدن لن يرفع الضرائب عند فوزه بالرئاسة.

وأضافت خلال المناظرة بين مايك بنس وكامالا هاريس المرشحان لمنصب نائب الرئيس الأميركي، بولاية يوتا في غرب الولايات المتحدة ضمن سباق انتخابات الرئاسة الامريكية أن ترامب تسبب في كساد الاقتصاد الأميركي.

وأوضحت أن بايدن لن يرفع نسبة الضرائب على من لا يتخطى راتبه 400 ألف دولار مؤكدة أن ترامب تسبب في كساد الاقتصاد الأميركي.

بينما رد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس قائلًا أن جو بايدن ينوي رفع الضرائب بعد فوزه بالرئاسة لافتة إلى أن "أوباما كير" كانت بمثابة كارثة للشعب الأميركي.

وشدد بنس على نية الولايات المتحدة الأمريكية على محاسبة الصين بسبب فيروس كورونا.

وأعلن جو بايدن المرشح الديمقراطي لرئاسة أمريكا، رغبته في إلغاء المناظرة مع الرئيس الحالي دونالد ترامب المقرر لها يوم 15 أكتوبر المقبل، إذا كان ترامب لا يزال مصابا بفيروس كورونا.

وقال بايدن للصحفيين: "إذا كان ترامب مازال حاملًا لفيروس كورونا، فينبغي لنا عدم إجراء المناظرة وإلغاؤها"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

على الجانب الآخر، قال ترامب إنه مستعد لإجراء المناظرة الرئاسية أمام بايدن، رغم إصابته بفيروس كورونا.

وكتب ترامب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أتطلع للمناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي، ستكون عظيمة".

أفاد طبيب البيت الأبيض شون كونلي، اليوم، بأنه لا أثر لأعراض "كوفيد-19" في جسد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة، مضيفا أن الرئيس لم يصب بالحمى منذ أربعة أيام، ولم يستخدم الأكسجين الإضافي منذ كان في المستشفى.

وأضاف أن "فحص ترامب البدني يظهر أن مؤشراته الحيوية لا تزال مستقرة وضمن المستويات الطبيعية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".