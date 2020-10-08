كامالا هاريس: "إذا قال لنا ترامب تناولوا مصل كورونا لن نحصل عليه"

علقت السناتورة كامالا هاريس على تصريح مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي عن توفير مصل لفيروس كورونا قبل نهاية العام قائلة: "إذا قال لنا الأطباء أنّه يتعيّن علينا تناوله فسأكون الأولى التي ستقف في الطابور لتناوله، أما إذا قال لنا ترامب أنّه علينا تناوله فلن أتناوله".

ومن جهته اتّهم نائب الرئيس الأميركي عن الحزب الجمهوري مايك بنس منافسته الديموقراطية في الانتخابات الأمريكية السناتورة كامالا هاريس خلال مناظرتهما الوحيدة بتقويض ثقة الأميركيين بالقاح المحتمل ضدّ فيروس كورونا المستجدّ بعدما اعلن عن توفيره قبل نهاية هذا العام.

وقال بنس مخاطباً هاريس "حقيقة أنّك تواصلين تقويض ثقة الجمهور في لقاح، إذا ما أُنتج لقاح أثناء إدارة ترامب، هو أمر غير معقول".

وندّدت هاريس بالطريقة التي تعاملت بها إدارة ترامب مع أزمة فيروس كورونا، معتبرة أنها أضخم فشل في التاريخ الأميركي قائلة: "الأميركيين كانوا شهوداً على أضخم فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ بلدنا".

وأعلن جو بايدن المرشح الديمقراطي لرئاسة أمريكا، رغبته في إلغاء المناظرة مع الرئيس الحالي دونالد ترامب المقرر لها يوم 15 أكتوبر المقبل، إذا كان ترامب لا يزال مصابا بفيروس كورونا.

وقال بايدن للصحفيين: "إذا كان ترامب مازال حاملًا لفيروس كورونا، فينبغي لنا عدم إجراء المناظرة وإلغاؤها"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

على الجانب الآخر، قال ترامب إنه مستعد لإجراء المناظرة الرئاسية أمام بايدن، رغم إصابته بفيروس كورونا.

وكتب ترامب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أتطلع للمناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي، ستكون عظيمة".

أفاد طبيب البيت الأبيض شون كونلي، اليوم، بأنه لا أثر لأعراض "كوفيد-19" في جسد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة، مضيفا أن الرئيس لم يصب بالحمى منذ أربعة أيام، ولم يستخدم الأكسجين الإضافي منذ كان في المستشفى.

وأضاف أن "فحص ترامب البدني يظهر أن مؤشراته الحيوية لا تزال مستقرة وضمن المستويات الطبيعية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".