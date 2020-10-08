هاريس: ترامب وقف مع الديكتاتوريين وروسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية

علقت السناتورة كامالا هاريس، على الحرب التجارية بين أمريكا والصين، قائلة إن هناك أمريكان فقدوا وظائفهم بسبب كورونا، وبسبب الحرب مع الصين، مشيرة إلى أن الحرب التجارية مع الصين، أسفرت عن خسارة أكثر من 300 ألف وظيفة في أميركا.

واتهمت "هاريس"، خلال المناظرة التي أجرتها مع منافسها مايك بنس الرئيس الأمريكي ترامب بأنه وقف مع ديكتاتوريين في العالم مثل روسيا، لافتة إلى أن رئيس الاستخبارات قال إن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الماضية وتنوي التدخل في الانتخابات الجارية.

وأعلن جو بايدن المرشح الديمقراطي لرئاسة أمريكا، رغبته في إلغاء المناظرة مع الرئيس الحالي دونالد ترامب المقرر لها يوم 15 أكتوبر المقبل، إذا كان ترامب لا يزال مصابا بفيروس كورونا.

وقال بايدن للصحفيين: "إذا كان ترامب مازال حاملًا لفيروس كورونا، فينبغي لنا عدم إجراء المناظرة وإلغاؤها"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

على الجانب الآخر، قال ترامب إنه مستعد لإجراء المناظرة الرئاسية أمام بايدن، رغم إصابته بفيروس كورونا.

وكتب ترامب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أتطلع للمناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي، ستكون عظيمة".

أفاد طبيب البيت الأبيض شون كونلي، اليوم، بأنه لا أثر لأعراض "كوفيد-19" في جسد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة، مضيفا أن الرئيس لم يصب بالحمى منذ أربعة أيام، ولم يستخدم الأكسجين الإضافي منذ كان في المستشفى.

وأضاف أن "فحص ترامب البدني يظهر أن مؤشراته الحيوية لا تزال مستقرة وضمن المستويات الطبيعية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".