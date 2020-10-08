الإفراج عن الشرطي قاتل جورج فلويد بكفالة مليون دولار

أفرجت السلطات الأمريكية عن الشرطي السابق ديريك شوفين، الشرطي المتهم الرئيسي في واقعة مقتل جورج فلويد.

وكشفت فضائية "CNBC Arabia"، أنه تم الإفراج عن قاتل فلويد بكفالة مليون دولار، وذلك في القضية التي تسببت بأكبر تظاهرات مناهضة للعنصرية في أميركا منذ ستينات القرن الماضي.

وسيحاكم "شوفين"، في مارس القادم إلى جانب ثلاثة زملاء سابقين له في قضية مقتل فلويد في مينيابوليس.

ومن المقرر أن يحاكم الشرطي المتهم البالغ من العمر 44 عامًا في مارس المقبل، رفقة ثلاثة من زملائه السابقين، المتهمين بالتواطؤ، في هذه الجريمة التي أطلقت أكبر مظاهرات مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة منذ حركة الحقوق المدنية في الستينات، وفقا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

وصور الشرطي المتهم في الـ 25 مايو، في مينيابوليس وهو يضغط على رقبة جورج فلويد لما يقرب من تسع دقائق، ما أدى إلى وفاته.

وكانت السلطات في مينيابوليس، قد اعتقلت ديريك تشوفين، بعد أيام من بث لقطات فيديو تصوره وهو جاثم فوق رقبة جورج فلويد الذي كان يصرخ لأنه غير قادر على التنفس قبل أن يلفظ أنفاسه بعد فترة وجيزة في المستشفى. ووجه الادعاء لتشوفين تهمة القتل من الدرجة الثانية (القتل العمد)، كما جاء في لائحة الاتهام والتي ورد فيها أيضا أن ما قام به تشوفين كان "عاملا مسببا رئيسيا" في مقتل فلويد، كما تم فصل تشوفين من قسم الشرطة الذي عمل فيه منذ العام 2001.

وأعلن أعضاء المجلس البلدي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، تفكيك جهاز الشرطة في هذه المدينة.