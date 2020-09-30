جورج فلويد حاضر في المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إن استمرار الرئيس الحالي دونالد ترامب في الحكم، يهدد بمزيد من الحوادث العنصرية في البلاد، مضيفًا أنه سيسعى للعدالة وجعل جميع الأمريكيين بمخلتف أعراقهم وألوانهم ساوسية أمام القانون، حال وصوله إلى منصب الرئيس.

وتابع بايدن، خلال المناظرة الرئاسية الأولى بينه وبين الرئيس الحالي، أنه بعد مقتل جورج فلويد الرجل ذو الأصول الأفريقية على يد شرطي أبيض، وخرجت المظاهرات السلمية، ظهر ترامب يتجول بالبيت الأبيض وأمام الشرطة التي تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين السلمين ليصل إلى كنيسة مقابلة لمقر الحكم ويرفع الأنجيل في وجوهنا.

وزعم بايدن أنه حال استمر ترامب في الحكم فمن الممكن أن يرى الأمريكيون الكثير من الحوادث العرقية والعنصرية كحادث جورج فلويد وغيره.

وتوفي جورج فلويد (46 عاماً)، مساء 25 مايو الماضي، في مدينة مينابوليس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وكان فلويد يعمل حارسا في أحد مطاعم المدينة، وأوقفه عناصر الشرطة خلال بحثهم عم مشتبه به في عملية تزوير.

وأظهر شريط مصوّر مدته 8 دقائق، شرطياً أبيض، يثبت فلويد أرضا، ضاغطا بإحدى ركبتيه على عنقه، فيما كان فلويد يردّد "لا أستطيع أن أتنفّس".

وانطلقت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتقدم كل من ترامب وبايدن بطلبات خاصة قبل المناظرة الأولى، وتم رفض معظمها.

وطلبت حملة ترمب الانتخابية أن يخضع كل من الرئيس وبايدن لتفتيش الأذن من قبل طرف ثالث للكشف عن الأجهزة الإلكترونية أو أجهزة الإرسال الأخرى التي قد تسمح بالاتصال، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأصدر مدير الاتصالات في حملة ترامب، تيم مورتو، بيانًا أشار فيه إلى أن "موظفي بايدن وافقوا قبل أيام على فحص ما قبل المناظرة لسماعات الأذن الإلكترونية، لكنهم تراجعوا اليوم فجأة ورفضوا".

كما ذكر تقرير "فوكس نيوز" أن حملة بايدن تقدمت بطلب للحصول على استراحة مرتين كل 30 دقيقة خلال المناظرة والتي ستستمر لمدة 90 دقيقة من دون الإعلانات، وبحسب ما ورد في التقرير رفضت حملة ترمب هذا الطلب.