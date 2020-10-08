بالأسماء.. إعدام 7 سجناء في برج العرب لإدانتهم بقضايا جنائية

نفذت مصلحة السجون صباح اليوم، أحكام الإعدام في 7 سجناء مدانيين في قضايا جنائية، داخل سجن برج العرب في الإسكندرية.

وجاءت الأسماء كالتالي:

"أسامة السعداوي ومقيم العامرية، محمد أحمد ومقيم العامرية ، أحمد عبد الرحمن ومقيم القليوبية، صابر محمد ومقيم كفر الدوار، عبد التواب حسن ومقيم مينا البصل، حميد عبد العاطي ومقيم مينا البصل، وليد شعبان ومقيم البحيرة".

ونفذت الأحكام بحضور قيادات مصلحة السجون، وأحد أعضاء النيابة العامة، وطبيب شرعي، وعضو من هيئة الأوقاف، ونقلت الجثث إلى مشرحة كوم الدكة، تمهيدا لتسليمهم إلى ذويهم.