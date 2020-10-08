ذكر جائزتها في وصيته.. ألفريد نوبل في الأدب: كتب روايات وشعرا

ساعات وتعلن الأكاديمية الملكية السويدية، الفائز بـ جائزة نوبل في الأدب لعام 2020، التي تحظى باهتمام عالمي كبير، وتصل قيمتها 10 ملايين كرونه، أي ما يعادل 1.1 مليون دولار هذا العام، والتي تعتبر الأعلى منذ بداية الجوائز.

وتكتسب جائزة الأدب أهمية أخرى خاص، إذ إنّ العالم الشهير ألفريد نوبل مخترع الديناميت، ذكرها في البند الرابع من وصيته، وحددها بأن تكون لـ "العمل الأكثر تميزا من أجل مجتمع مثالي"، ومنح جوائز لأولئك الذين منحوا البشرية أكبر فائدة خلال العام السابق".

"نوبل" أحب الأدب بشدة خاصة الإنجليزي.. و"هوجو" أعجب بكتاباته

لم تقتصر شهرة مخترع الديناميت على الابتكارات والاختراعات فقط، فكان لألفريد نوبل اهتمامات ثقافية واسعة، وفي بداية شبابه طوّر اهتماماته الأدبية التي استمرت طوال حياته، لذلك تتكون مكتبته من مجموعة غنية وواسعة من الأدب بلغات مختلفة، خاصة الإنجليزي، وخلال السنوات الأخيرة من حياته، كتب روايات.

وربما ترجع اهتماماته الأدبية، لكونه بعد أن تلقى تعليمه على يد أساتذة فيزياء وكيمياء ورياضيات وأدب مشهورين حينذاك، وشهرته وإنجازاته الواسعة، لكنه كان يفضل العزلة، لذك كتب مسبقا: "لا يمكن العثور على أصدقاء كثيرين إلا بين الكلاب"، واعتاد على كتابة الشعر وصياغة بعض الروايات.

ترسخ حبه للأدب بمختلف أشكاله، حينما انتقل العالم الشهير للعيش في فرنسا، وارتبط بعلاقات قوية مع الكتاب والأدباء بها، وأعجب بشدة بالكاتب الفرنسي المعروف فيكتور هوجو بكتابات نوبل، حيث كان يعيش بالقرب منه في العاصمة باريس.

قبل وفاته كتب نوبل مسرحية Nemesis، وهي عبارة دراما نثرية مكونة من 4 مسرحيات مستوحاة جزئيا من بيرسي شيلي، ولكن تعرضت للضياع باستثناء 3 نسخ فقط، ونشرت الطبعة الأولى في السويد في عام 2003، ثم ترجمت إلى السلوفانية والروسية.

وبعد وفاته ترك مجلدا ضخما يضم العديد من رسائله التي كتبها بخط يده، إضافة لمؤلفاته الشعرية، ومسوداته التحليلة للروايات العالمية، وهو ما اتضح منه تأثره الضخم بالأدب الرومانتيكي وكتباه ومنهم ووزردرث وشيلي ولورد بايرن، الذي كان شاعره المفضل.