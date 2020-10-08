وزير الري ومحافظ مطروح يتفقدان بئر خنيس لحل مشكلة الصرف الزراعي بسيوة

يواصل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لليوم الثاني على التوالي جولة ميدانية في سيوة للوقوف على مقترحات لحل مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي في جميع أراضي الواحة، والحفاظ على الثروة الزراعية والبيئية بالواحة.

وتفقدا الوزير والمحافظ يرافقهما القيادات التنفيذية المعنية والشعبية بالواحة منطقة بئر خنيس، واستمعا إلى شرح حول الخطط المقترحة لتحويل مسار مياه الصرف الزراعي خارج نطاق الواحة للتخلص من المياه الزائدة في باطن الأرض.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلال زيارته لمدينة العلمين الجديدة جميع الجهات المعنية بحل مشكلة الصرف الزراعى في سيوة وارتفاع منسوب المياه في باطن الأرض بسيوة مما يهدد أراضي الواحة بالغرق، وتلف الزراعات، وبدأت الأجهزة في التحرك وزيارة بعض اللجان إلى سيوة لإيجاد حلول.

كما زار اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للأمن والمحافظات الحدودية، ورفع تقرير للرئيس بالوضع القائم على أرض الواقع فى سيوة فى هذه القضية التى يعانى منها أهالى الواحة.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استقبل، أمس الأربعاء، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري والوفد المرافق له.

ويجرى وزير الموارد المائية ومحافظ مطروح على مدار 48 ساعة جولات ميدانية فى جميع المواقع لحل مشكلة الصرف الزراعى فى الواحة، وزيارة عدد من المواقع والمشروعات الزراعية بالواحة بهدف تحسين الانتاجية الزراعية والحفاظ على طبيعة الواحة وذلك بتعليمات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسى بايجاد حل لمشكلة الصرف الزراعى بسيوة وارتفاع منسوبه بأراضي الواحة والاهتمام بالزراعة بها والعمل على تنميتها.

وتفقد وزير الري والموارد المائية ومحافظ مطروح مصرف الإذاعة البالغ طوله 20 كيلومترا، واستمع إلى شرح حول أهمية المصرف لنقل المياه من بحيرة سيوة إلى القطاع الشرقي باعتبارها منطقة توسعات واستصلاح أراضي جديدة.

وتفقد محطة الخلط بمنطقة الدكرور وخزان تجميع المياه من المصارف بمنطقة الكاف، وتضمنت الزيارة المستمرة على مدار يومين تفقد خزان الكاف لإعادة إستخدام مياه مصرف الإذاعة عن طريق الخلط وكذلك محطتى أغورمى وخفض المنسوب، وزيارة منطقة الطبطاح ومرتزاق المقرر ريها بمياه مصرف الشحايم بعد ربطه بمياه مصر الإذاعة، وزيارة شبكة الخلط للبئر العميق والآبار السطحية، وتفقد البئر العميق الجارى إنشاؤه بمنطقة بنى بير، بالإضافة إلى زيارة أرض الشباب منطقة زهرة على مساحة 30 فدانا، والتى تم تكيب شبكة رى حديث بها، وكذلك زيارة محطة الصرف ببهى الدين، وعين زفان الطبيعية التى تم تطويرها، وزيارة محطة صرف فطناس 1، وكذلك بئر سطحى بمحطة الصرف التى تم التحكم به، ولقاء مع اللجنة الدائمة للرى والصرف بالواحة وشيوخ قبائل سيوة.