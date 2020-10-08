إلهام المنشاوي ومي محمود.. جولات انتخابية يومية وسط أهالي الإسكندرية

اشتدت الدعاية الانتخابية داخل الدائرة الأولى والثانية، المنتزه والرمل بمحافظة الإسكندرية، بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، الذي من بينهم نواب سابقين، علي رأسهم النائبتين مي محمود بالأولى، وإلهام المنشاوي بالثانية، ينافسا مرشحي الأحزاب، وخاصة مستقبل وطن.

وفي محاولة لاستغلال تواجدهما مسبقا بالبرلمان، ومعرفة الأهالي بهما، تمر النائبتان يوميًا بين المواطنين، ويكثفا تواجدهما في الشارع بينهم، من أجل الدعاية الانتخابية، والتقطا العديد من الصور مع الأهالي، وأطفال المنطقة، الذين كانوا جزءا من الدعاية بالإمساك بالمنشورات ورفعها، والهتاف باسمهما.

وتنافس مي محمود في دائرة المنتزه، 69 مرشحا، على 4 مقاعد فردية مخصصة للدائرة، علي رأسهم 4 من حزب مستقبل وطن، بينهم نائبين سابقين، وهما أبو العباس فرحات تركي رقم 1 رمز كتاب، وعبد الفتاح يحيى رقم 4 رمز سلم، بالإضافة إلي أشرف سردينة، رقم 5 رمز مسدس، ومحمد الحمامي رقم 2 رمز قلم، حزب مستقبل وطن.

وقبل ساعات تنازل المرشح نبيل محمد محمد سليم، رقم 3، عن حزب الشعب الجمهوري عن المنافسة الانتخابية.

كما تنافس إلهام المنشاوي، 38 مرشحًا على 3 مقاعد فردية، بينهم 3 مرشحين من حزب مستقبل وطن، والنائب عفيفي كامل، مستقل رقم 4 رمز أسد، والبرلماني عمر جمال الغنيمي، رقم 7 رمز الحصان، والذى يعتبر من مشاهير وأبناء الدائرة.

وأعلن المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بمجلس النواب، عن حدوث تغييرات داخل قائمة نداء مصر، وهي القائمة الثانية التي تخوض الانتخابات البرلمانية، على قطاع غرب الدلتا؛ إذ استبدل 3 أعضاء من الأساسيين بالاحتياطين لهم.

واستبدلت دينا أحمد حسن يوسف، بمها عبدالمنعم علي حسن، ونبيلة علي عطية عوض، بسعيدة سمير فتحي، والمرشح أحمد علام بالاحتياطي محمد أحمد الطويل.

وتقدم 6 مرشحين للتنازل عن الترشح في 3 دوائر انتخابية بمجلس النواب في الإسكندرية، لينخفض عدد المرشحين إلى 215 مرشحا فرديا في 6 دوائر انتخابية.