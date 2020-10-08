صور.. نائب وزير الطيران يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية بمطار القاهرة

تفقد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، يرافقه اللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران لشؤون الأمن، ومجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، مبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة سير العمل وحركة السفر والوصول داخل المطار والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للركاب بما يحقق رضاء العملاء، والاطمئنان على تطبيق الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة سواء على المسافرين أو العاملين داخل مطار القاهرة الدولي.

بدأت الجولة بمتابعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار وتفقد غرفة العمليات بالمطار وغرفة إدارة الأزمات ومنظومة الكاميرات الحرارية، كما تفقد مناع صالات السفر والوصول داخل مبنى الركاب (2) ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوزات والأسواق الحرة.

وأضافت الوزارة فى تصريحات صحفية اليوم، أنّ نائب وزير الطيران المدني تفقد أيضا صالات السفر والوصول داخل مبنى الركاب (2) ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوزات والأسواق الحرة، مشيرة إلى أنّ الجولات المستمرة تأتي لمتابعة الإجراءات المقدمة للعملاء وقياس مستوى الخدمات، في ظل انتظام الحركة الجوية داخل المطارات المصرية.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مصر للطيران أنّها ستسير اليوم الخميس 50 رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة إلى باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، أديس أبابا، ندچمينا، الخرطوم، الشارقة، البحرين، نيويورك، أكرا، لاجوس، أبوچا، موسكو، بغداد، مسقط، جوهانسبرج، القصيم، المدينة المنورة، و3 رحلات إلى دبي وجدة، ورحلتين إلى الدمام وأبوظبي والرياض وإسطنبول وبيروت، و9 رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات إلى الغردقة، و3 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوي، لنقل 5800 راكب.