مطار القاهرة يستقبل 173 رحلة على متنها 10 آلاف راكب اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 173 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات، تقل على متنها مسافر من جنسيات مختلفة.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها: "نيويورك، فرانكفورت، باريس، لندن روما، وأمستردام، والدمام إنجمينا، وميلانو، وأثينا فيينا، وإسطنبول، وأديس أبابا، ودبى، والشارقه، والرياض، وأبوظبى، وجده، والمدينة المنورة"، مشيرة إلى أن رحلات السفر تبلغ 85 رحلة، وتقل على متنها 9561 راكبا.

مطار القاهرة يستقبل 88 رحلة جوية خلال الـ24 ساعة المقبلة

ويستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 88 رحلة تقل على متنها 10013 راكب قادمين من عدة وجهات دولية منها: "فرانكفورت، لندن، باريس ميلانو، أثينا، جنوب السودان، أسطنبول، إنجمينا أمستردام، أديس أبابا، دبي المدينة، أبوظبي".

كانت شركة "سيتا" المزوّد الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، عن تعاونها مع شركة "سايفتي لاين" الناشئة بهدف مساعدة الطيارين وشركات الطيران على الحد من الانبعاثات الكربونية وتوفير تكاليف العمليات عبر خفض معدلات استهلاك الوقود للطائرات خلال المراحل الأساسية للرحلات الجوية الإقلاع والطيران والهبوط.

وستعمل شركة "سايفتي لاين" الفرنسية على تحليل البيانات الضخمة لشركات الطيران والمطارات ومساعدتها في توفير إستهلاك وقود الطائرات وتقليل الانبعاثات الكربونية خلال جميع مراحل الرحلات الجوية من خلال استخدام مجموعة الحلول البرمجية "OptiFlight"، حيث ترتكز هذه الحلول على مرحلة الإقلاع التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، يليها مرحلة الطيران.

تحسين أداء استهلاك الوقود خلال مرحلة الطيران

قامت "سايفتي لاين" بدمج حلول برامج مرحلة الطيران "OptiSpeed" و"OptiDirect" و"OptiLevel"، التي يطلق عليها مجتمعةً "OptiCruise" ، مع تطبيق eWAS Pilot للجوال الذي يستخدم على نطاق واسع من شركة "سيتا"، والذي يعد جزءاً من محفظة SITA FOR AIRCRAFT الخاص بالعمليات الرقمية اليومية. ويوفر تطبيق eWAS Pilot، الذي يستخدمه أكثر من 50 ألف طيار من شركات الطيران التجارية وطائرات رجال الأعمال وشركات الشحن، تنبؤات دقيقة للطقس رباعية الأبعاد وتحديثات في الوقت الفعلي من مصادر مختلفة للتحذير من مخاطر الطقس مثل العواصف الرعدية والبرق واضطراب الهواء الصافي والرياح القوية والجليد وحتى الرماد البركاني.

وتساعد حزمة البرامج "OptiCruise" الطيارين وشركات الطيران على تحقيق توفير كبير في الوقود وخفض انبعاثات الكربون، حيث تظهر حلول "OptiSpeed" معلومات لحظية للطيارين عن معدلات استهلاك الوقود ونصائح لتغيرات السرعة بهدف الوصول في الوقت المحدد بأفضل نسبة استهلاك الوقود، بينما توصي حلول "OptiDirect" بالاختصارات بناءً على بيانات الرحلة التاريخية وتشير إلى إمكانية توفير الوقود والوقت. وتنصح حلول "OptiLevel" الطيارين بأفضل مستوى طيران أولي وتغييرات مستوى الرحلات البحرية، مع مراعاة الرياح الخلفية والرياح المعاكسة.