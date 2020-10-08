فيديو.. الهيئة العربية للتصنيع: ننتج التابلت المصري منذ 6 سنوات

قالت الدكتورة عايدة الصبان رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، إن المصنع يصنع التابلت المصري، مؤكدة أن تصنيعه له باع طويل به، وتم إنتاج التابلت بالمصنع منذ حوالي 6 سنوات، "أنتجنا التابلت منذ آخر تعداد سكاني تم منذ حوالي 4 سنوات، وتم بالتابلت، وكان موردا من مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وكان حوالي 45 ألف تابلت للعاملين بالتعداد السكاني".

وأضافت الصبان، خلال حديثها مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن المصنع لا يقدم التابلت العادي التجاري، بل يقدم المصنع التابلت التعليمي، "مش أي تابلت ينفع للتعليم، خصوصا في السن الصغير، لأنه سهل جدا يوقع حاجته، وسهل جدا يكسر حاجاته.. ولكن التابلت اللي بنصنعه، لو وقع من ارتفاع متر مش هيحصله حاجة".

وتابعت الصبان أن المصنع يسعى للتصدير دائما لكل منتجاته، ويتم التركيز على التصدير للسوق الأفريقي، مشددة على أن تصنيع التابلت، يتم من خلال عمالة ماهرة، ممن يعملون في تصنيع الطائرات الحربية والأجزاء الدقيقة منها والتي لا تحتمل نسبة خطأ بسيط.