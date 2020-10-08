سببان جعلا مناظرة نائب ترامب الأخطر في تاريخ أمريكا

على غير العادة كانت المناظرة بين المرشحين لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة، أكثر إثارة من المواجهات بين المرشحين لمنصب الرئيس، وهذا ما ظهر في منازلة الأربعاء بين نائب الرئيس الحالي مايك بنس، والسناتور الديمقراطية كامالا هاريس التي حالفها الحظ ونجحت التوقعات في أن تسرق الأضواء.

وبينما كانت المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، عبارة عن صدام سريع الحركة بين الشخصيتين، مع الكثير من الفوضى، عاد النقاش بين بنس وهاريس بفائدة أكبر في توضيح الفوارق الجوهرية بين برنامجي الفريقين، بما يهم جمهور الناخبين الأمريكيين.

ونظرا لإصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف شخص في الولايات المتحدة، حملت مواجهة الأربعاء، أهمية غير مسبوقة، بسبب قرب نائب الرئيس من سيد البيت الأبيض، كما أن تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في السن يجعل احتمالية تولي أي نائب من الاثنين منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حال حدوث طارئ سواء وفاة أو مرض شديد لأي من المرشحين أمر وارد.

وتفشى كورونا أيضا في أوساط المقربين من الرئيس، ليصيب عددا من أهم مستشاريه والموظفين في الإدارة، فيما يخضع عدد من كبار المسؤولين العسكريين والنواب للحجر الصحي.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيطالب بإجراء اختبار منشطات قبل مناظرته مع منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، مشككا في أن يكون أداء بايدن في آخر مناظرة له طبيعيا.

وأضاف الرئيس الجمهوري في مقابلة مع صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، أنه تفاجأ بالتحسن الكبير الذي طرأ على أداء بايدن خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وقال: "سنطالب بإجراء اختبار منشطات"، مبررا هذا الأمر بالمستوى الذي ظهر عليه أداء نائب الرئيس السابق خلال المناظرة الأخيرة التي جرت بينه وبين بيرني ساندرز في مارس.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك أي أدلة تدعم هذا الاتهام، قال ترامب "كل ما يمكنني قوله هو أنني جيد في اكتشاف هذا النوع من الأشياء".

وأضاف: "لقد شاهدته خلال المناظرات مع كل أولئك الناس (بقية المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي)، كان غير كفء، لكن ضد بيرني، كان عاديا. كيف يمكن تفسير ذلك؟".

ويقول مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية، توم حرب، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هاريس "رغم أنها كانت مدعية عامة في كاليفورنيا، لكن تاريخها سيء، وعندما ترشحت للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي حلت في المرتبة الخامسة بنهاية المطاف"، مضيفا أن جمهور "الديمقراطيين لم يستقبلوا حديثها جيدا، فكيف سيكون الحال بين عموم الأمريكيين؟"، حسب قناة "سكاي نيوز".

وقبل أربع سنوات، قدَّم بنس، الذي كان حاكما لولاية إنديانا آنذاك، أداء قويا ضد المترشح الديمقراطي إلى جانب هيلاري كلينتون في انتخابات 2016، السناتور تيم كين من فرجينيا.

ويلاحظ توم حرب أن بنس عبـَّر عن رأيه في عام 2016 بشكل جيد، و"لديه تاريخ حافل في الإدارة سواء في الكونجرس، أو حين كان حاكما لولاية إنديانا، أو في منصب نائب الرئيس الذي يشغله حاليا، وأثبت من خلاله "قدرة إدارية عالية".

ويرى حرب أن أهمية المناظرة تكمن في أن المرشح الديمقراطي جو بايدن "ليست لديه القدرة الإدارية لتسلم زمام الأمور" في الولايات المتحدة، ولذلك "يعول الديمقراطيون على هاريس لتولي واجبات الرئاسة في الولايات المتحدة" في حال فوزها مع بايدن.

وجاءت مناظرة الأربعاء في ظروف غير اعتيادية وخصوصا بعد إعلان ترامب إصابته بكورونا، ومن ثم عودته للبيت الأبيض، هذا إلى جانب إعلان الرئيس تعليق المفاوضات بشأن حزمة تحفيز الاقتصاد المتضرر من جائحة كوفيد-19، إلى ما بعد الانتخابات المرتقبة في الثالث من نوفمبر.