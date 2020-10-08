عاجل.. ترامب يرفض إجراء المناظرة الانتخابية المقبلة "أون لاين"

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء المناظرة الانتخابية المقبلة عبر الإنترنت، وفق ما أفادت به قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وكانت وكالة أسوشيتد برس، أعلنت أن المناظرة الرئاسية المقبلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، ستكون عبر الإنترنت.

وكانت المناظرة الأولى بين المرشحين للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب وجو بايدن، شهدت تلاسنا عنيفا وإهانات شخصية خرجت عن الموضوعات المحددة سلفا، ما دفع مذيعها إلى مقاطعة الرجلين أكثر من مرة.

ودافع الرئيس الجمهوري عن تحركه السريع لمحاولة ملء مقعد في المحكمة العليا الأمريكية في بداية المناظرة، قائلا إن "الانتخابات لها عواقب"، وإن لديها الحق رغم اعتراضات الديمقراطيين.

لكن المرشح الديمقراطي بايدن قال إن مقعد الراحلة روث بادر جينسبرج، يجب شغله بعد انتخابات الثالث من نوفمبر، عندما يتضح من سيكون الرئيس.

وقال بايدن "يجب أن ننتظر، يجب أن ننتظر ونرى نتيجة هذه الانتخابات"، واعتبر أن تحرك ترامب السريع لشغل المقعد جاء بهدف تعزيز الأغلبية المحافظة في المحكمة.

وتبادل الرجلان الاتهامات الشخصية وسط أجواء محمومة سادها توتر شديد، ومقاطعة الواحد للآخر.

ومنذ الدقائق الأولى للمناظرة بدا التوتر واضحاً، إذ قاطع الرجلان بعضهما البعض بشكل متكرر، مما دفع بنائب الرئيس السابق باراك أوباما إلى مخاطبة ترامب قائلاً له "هلا تصمت يا رجل"!

كما وصف المرشح الديمقراطي الرئيس الساعي للفوز بولاية ثانية بأنه "كذاب" و"مهرج".

وقال بايدن عن منافسه في استحقاق نوفمبر إنّ "كلّ ما يقوله حتى الآن كذب، أنا لست هنا لأبرهن أكاذيبه، الكلّ يعلم أنه كذاب".

وأضاف: "من الصعب أن يحظى المرء بفرصة لقول كلمة واحدة بوجود هذا المهرج، عفواً هذا الشخص"، على حد تعبيره.

وتابع بايدن هجومه الحاد مخاطبا ترامب: "أنت أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".

وفي المقابل، اتهم ترامب منافسه الديمقراطي بالافتقار إلى الذكاء، وبأنه دمية في يد "اليسار الراديكالي".

وقال ترامب من على منصّة المناظرة في كليفلاند بولاية أوهايو مخاطباً نائب الرئيس السابق "أنت لا تمتّ إلى الذكاء بصلة، جو. 74 عاماً ولم تفعل شيئا".

وتبادل المرشحان هذه الأوصاف على مرأى من عشرات ملايين الأمريكيين الذين تابعوا هذه المناظرة من على شاشات تلفزيوناتهم قبل 35 يوماً من الاستحقاق الرئاسي.

ووفقاً للبروتوكول الصحي المتبع بسبب كوفيد-19، استهلت المناظرة من دون أن يتصافح الرجلان عند وصولهما إلى المنصّة، بل توجه كل منهما إلى مكانه.

وسعى بايدن، الذي يتصدّر استطلاعات الرأي، إلى ربط ترامب بشكل مباشر بجائحة كورونا، التي أودت بأرواح أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن الجائحة في العالم أجمع.

وشارك بايدن في 11 مناظرة خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي.

وذكر ترامب أنه رأى اختلافًا ملحوظًا عندما انخرط بايدن في مناظرة فردية مع السناتور الاشتراكي ساندرز في منتصف مارس مقارنة بالمناظرات الأخرى.