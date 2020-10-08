عقار "555" سر شفاء ترامب من كورونا بعد 4 أيام.. ووعود بتوفيره مجانا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقطع مصور، على موقع تويتر، إن الفضل في شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعود لأدوية شركتي وإيلي ليلي وريجينيرون، مشيرا إلى أنه يرغب في جعلها متوفرة على نطاق واسع.

وأضاف ترامب، في المقطع المصور: "شعرت بتحسن على الفور.. لدينا ريجينيرون ولدينا عقار مشابه كثيرا من إيلي ليلي ويجري طرحهما حاليا، ونحن نحاول توفيرهما بشكل طارئ"، مضيفا أنه سيسعى لإتاحة العقارين مجانا.

وعن تفاصيل العقار الذي تناوله الرئيس الأمريكي للتعافي من كورونا، فكانت شركة إيلي ليلي الأمريكية، التي ذكرها ترامب، طلبت من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دي إيه" السماح باستخدام دوائها "لي كوف 555" الجديد المضاد لفيروس كورونا المستجد، وتقول الشركة إنها يمكن أن توفر مليون جرعة من العلاج هذا العام إذا سمح بالاستخدام الطارئ.

وأضافت الشركة أنها تسعى للحصول على ترخيص لعقار "لي كوف 555" للاستخدام الطارئ كعلاج تجريبي يستخدم الأجسام المضادة للأشخاص الذين تم تشخيصهم مؤخرًا، وتكون حالتهم المرضية من معتدلة إلى متوسطة.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "إذا سمح باستخدام هذا الدواء سيكون أول دواء يعالج الحالات الأقل خطورة من فيروس كورونا، مع وجود علاجات أخرى"، لكن الشركة تقول إن علاجها يستهدف المرضى المعرضين لمخاطر عالية لمنع مرضهم الذي تتراوح شدته من الخفيف إلى المتوسط ​​وتم تشخيصه مؤخرًا من التدهور والتحول إلى حالة الشدة، وبحسب مسؤولي الشركة، فإن الفئات المعرضة للخطر تشمل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر أو مرضى السمنة.

وفي السياق نفسه، قالت شركة "ريجينيرون" إنها طلبت من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، المسؤولة عن تراخيص الأدوية، الإذن باستخدام مجموعة من الأدوية، تحت اسم "ريجن- كوف2" وقالت الشركة إن لديها إمدادًا لنحو 50 ألف مريض وسيكون لديها 300 ألف مريض في غضون بضعة أشهر.

وعاد الرئيس الأمريكي إلى مكتبه في البيت الأبيض، بعدما ذكر طبيبه أنه لا يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا حيث سيستأنف حملته الانتخابية في مسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية، من جهة أخرى.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس قضى معظم وقته بعد ظهر أمس في المكتب البيضاوي، مشيرا إلى أن المجمع الرئاسي فرض قيودا مشددة للغاية على دخول المكتب.

وأضاف طبيب الرئيس الأمريكي، أمس الأربعاء، أن دونالد ترامب "لا يعاني من أي أعراض منذ 24 ساعة، ولم يصب بالحمى منذ 4 أيام". وقال الطبيب شون كونلي: "الرئيس يقول هذا الصباح: (أشعر بأنني بحالة صحية جيدة)"، وذلك بعد أن ثبتت إصابته بوباء "كوفيد-19" قبل أسبوع.

وأوضح أن ترامب "لم يصب بالحمى منذ أكثر من 4 أيام، ولم تظهر عليه أعراض منذ أكثر من 24 ساعة".