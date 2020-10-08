الأعلى للإعلام يهنئ منى الحديدي بجائزة المرأة العربية

وجّه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وأعضاء المجلس، بخالص التهاني للدكتورة منى الحديدي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضو لجنة الإعلام في المجلس القومي للمرأة، لحصولها على جائزة "المرأة العربية والمسؤولية المجتمعية" للعام الثاني على التوالي.

وأوضح المجلس في بيان له، أنّ الجائزة هي الأولى في المسؤولية المجتمعية على مستوى الوطن العربي، وتحت رعاية جامعة الدول العربية.

وأضاف أنّ حصول الدكتورة منى الحديدي على الجائزة للعام الثاني على التوالي، يأتي لما حققته من إنجازات وجهود في مجال الإعلام والتربية الخاصة، وإدخالها مادة البروتوكول والأخلاقيات كي تدرس لطلاب الجامعة، ما كان له بالغ الأثر على المستوى العربي والأفريقي والعالمي.