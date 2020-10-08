طلاق وعلاقات فاشلة.. موضوعات شعر "جلوك" الحاصلة على نوبل للأدب 2020

"لصوتها الشعري الذي لا لبس فيه، الذي يجعل الوجود الفردي عالميًا بجمالها الصارم".. نص بيان الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، عن منح جائزة نوبل في الأدب لعام 2020، للشاعرة الأمريكية لويز جلوك، ما يسلط الضوء على المدرسة الشعرية للفائزة.

وبحسب موقع "مؤسسة الشعر" الأمريكي، تتميز أشعار جلوك الأولى، بصراع الشخصيات مع تداعيات علاقات الحب الفاشلة، واللقاءات العائلية الكارثية، واليأس الوجودي، وحالات الطلاق، وبعدها وصلت من خلال ذلك لاستكشاف معاناة الذات.

ولـ"جلوك"، 12 مجموعة شعرية، ومجموعة من مجلدات المقالات عن الشعر، وتتميز جميعها بالسعي إلى الوضوح، "الطفولة والأسرة، العلاقة الوثيقة مع الوالدين والأشقاء" هي موضوعات ظلت محوريًا معها، بحسب "الموقع الرسمي لجائزة نوبل".

كيف يرى النقاد شعر جلوك؟

ونظرًا لأن جلوك تكتب بفعالية كبيرة عن خيبة الأمل والرفض والخسارة والعزلة، كثيرًا ما يشير المراجعون إلى شعرها على أنه "قاتم" أو "مظلم".

تشتهر جلوك بدقتها الفنية وحساسيتها ونظرتها الثاقبة في الوحدة والعلاقات الأسرية والطلاق والموت، بالإضافة إلى ما أطلقت عليه الشاعرة والكاتبة الأمريكية روزانا وارن، بأن أشعارها تتميز بـ"إيماءاتها الكلاسيكية"، أو إعادة الصياغة المتكررة للأساطير اليونانية والرومانية.

ألّفت "جلوك" العديد من الكتب الشعرية، بما في ذلك (Faithful and Virtuous Night 2014)، الحائز على جائزة National Book Award، و (Poems 1962-2012 2012) الفائز بجائزة Los Angeles Times للكتاب، بحسب موقع "مؤسسة الشعر" الأمريكي.

وصفها الشاعر الأمريكي روبرت هاس بأنها "واحدة من أنقى الشعراء الغنائيين الذين يكتبون الآن وأكثرهم إنجازًا".

وصفت الناقدة الأمريكية هيلين فيندلر، كيف أن "لغة جلوك أحيت (احتمالات التأكيد العالي).. ومع ذلك، كانت كلمات التأكيدات غالبًا متواضعة وواضحة ومألوفة، لقد كانت لهجتها الهرمية (متصاعدة) وغير الأرضية (على وتيرة واحدة) هي التي ميزتها.

وبالتالي جاء شعرها كنبوءة روحية وليست اجتماعية -وهي نغمة لم يكن لدى الكثير من النساء الشجاعة لإعلانها".

Meadowlands (1996)، أول عمل جديد لـ Glück بعد The Wild Iris، يأخذ زخمه من الأساطير اليونانية والرومانية. ويستخدم أصوات Odysseus و Penelope لإنشاء "نوع من التجربة الخطابية العالية والمنخفضة في دراسات الزواج"، وفقًا لديبورا جاريسون في مجلة New York Times Book Review.

وفي صحيفة نيويورك تايمز، وصف الناقد ويليام لوجان عملها بأنه "النتيجة المنطقية لسلالة معينة من الشعر".

وولدت لويز جلوك عام 1943 في نيويورك، وتعيش في كامبريدج، ماساتشوستس، تعمل أستاذة للغة الإنجليزية في جامعة ييل، نيو هافن، كونيتيكت.

ظهرت لأول مرة في عام 1968 مع "Firstborn"، وسرعان ما اشتهرت كواحدة من أبرز الشعراء في الأدب الأمريكي المعاصر.

حصلت على العديد من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة بوليتزر (1993) وجائزة الكتاب الوطني (2014).