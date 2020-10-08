الأمريكية لويز جلوك تفوز بجائزة نوبل في الآداب 2020

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، منح جائزة نوبل في الأدب لعام 2020 للشاعرة الأمريكية لويز جلوك.

وتمنح مؤسسة نوبل جائزة نقدية كل عام لكل حائز على جائزة نوبل، وتبلغ قيمة الجائزة النقدية 10 ملايين كرونة سويدية، أو ما يعادل نحو 1.1 مليون دولار أميركي، تمنح للفائز أو تقسم على الفائزين المتشاركين في الجائزة.

وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، أمس الأربعاء، أسماء الفائزين بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020، إذ مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020 للفرنسية إيمانويل شاربينتير، والأمريكية جينيفر أ.دودنا "لتطوير طريقة لتحرير الجينوم".

كما أعلنت الأكاديمية منح جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020، بنصف واحد من الجائزة إلى روجر بنروز، لاكتشافه أنّ تكوين الثقب الأسود هو تنبؤ قوي للنظرية النسبية العامة، والنصف الآخر مناصفة بين كل من مع رينهارد جينزل والأمريكية أندريس غيز، لاكتشاف جسم مضغوط فائق الكتلة في مركز مجرتنا.

يتشارك العلماء الثلاثة بجائزة نوبل في الفيزياء، لهذا العام لاكتشافاتهم حول واحدة من أكثر الظواهر غرابة في الكون، وهي الثقب الأسود الهائل.

كما أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم الاثنين الماضي فوز العلماء الأمريكي هارفي أولتر والبريطاني مايكل هيوتون والأمريكي تشارلز رايس بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء لعام 2020 لاكتشافهم التهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي".

وأعلن معهد نوبل في سبتمبر الماضي إلغاء حفل تسليم الجوائز السنوي المقرر في 10 ديسمبر المقبل في ستوكهولم عاصمة الدانمارك، للمرة الأولى منذ تأسيسها في العام 1944 بسبب وباء كوفيد-19، على أن يقام احتفال أونلاين في غياب الفائزين بنوبل الذين سيمنحون جوائزهم عن بعد.

وتدير المؤسسة أصول رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل، ومخترع الديناميت، وصاحب فكرة منح الجوائز في 6 مجالات الأدب، وعلم وظائف الأعضاء (الطب)، والفيزياء والكيمياء والسلام، والاقتصاد.