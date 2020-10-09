تقلا شمعون عن "عروس بيروت": المسلسل يقدم معالجة تشبه الحياة

تنطلق أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت"، اعتبارًا من غد السبت 10 أكتوبر على منصة "شاهد VIP"، وكذلك على قناة "MBC مصر"، اعتبارًا من الأحد 11 أكتوبر، بعد 24 ساعة من عرضها على المنصة.

ترصد الحلقات الجديدة جوانب مختلفة من يوميات عائلة الضاهر وقصة الحب المستمرة بين فارس (ظافر العابدين) وثريا (كارمن بصيبص)، لتجسد صراع الأخوة وتفاقمه، مع تحوّل الأخ غير الشقيق آدم (محمد الأحمد) إلى أحد الشركاء الرئيسيين في الشركة، في ظل صراع بين فارس وخليل (جو طراد)، حيث يريد الأول تقليص دوره، بينما يبحث الثاني عن توسيع هذا الدور بسبب حقده على شقيقه الأكبر.

ومن جانبها، قالت تقلا شمعون، عن نجاح الموسم الأول بالقول "لم أفاجأ بذلك، فالمسلسل يتوفر فيه كل المقومات من نص وحكاية وخطوط متشعبة وحبكة قوية، وبطولة تمتد إلى مختلف الخطوط، إلى جانب غنى الأحداث وحركة الكاميرا المليئة بالحياة والحيوية".

وأشادت بـ"عملية اختيار الممثلين التي كانت موفقة"، مثمّنةً "الروح العائلية التي كنا نعمل بها، فضلاً عن كون الإنتاج لم يبخل بأي تفصيل ليعطي كل مشهد حقه".

وقالت "في الجزء الثاني سنتطرق أكثر إلى ماضي ليلى مع عادل، حيث سيكون لهذا الماضي دور في حياتها الآنية والمستقبلية مع عائلتها"، معتبرة أن "مشاعر الماضي والعاطفة وأمور القلب ستعود من جديد، بعدما كانت قد نسيتها، وهذا ما سيخفف من القساوة في مكان ما، على نحوٍ إنساني وحقيقي، وسنلمس وجع ليلى من قصة الحب التي لم يكتب لها أن تصل إلى خواتيمها السعيدة، ونتعرف إلى الوجه الآخر للمرأة القاسية قبل أن تكبلها العادات والتقاليد، ما يدفعها لممارسة هذا الدور في المحافظة على عراقة العائلة وإرثها".

ولفتت "شمعون"، إلى أن "العلاقة مع ثريا كانت من الأمور الجاذبة للمشاهد، ولن يغيب الصراع على المستوى الإنساني بين الشخصيتين، لأن ليلى ستواصل بحثها عن سيدة القصر من بعدها، وبالتالي ستضع ثريا في امتحانات مستمرة، لتعرف ما إذا كانت تمتلك الحكمة المطلوبة".

وأثنت على "العمل الذي يقدم معالجة تشبه الحياة، خصوصاً تلك الأم التي تضع أبناءها تحت جناحيها ولا تفرق أحدهم عن الآخر، وسنكتشف كيف تواجه كل موقف من المواقف التي يمر بها هؤلاء الأبناء الأربعة"، متوقفةً عند "علاقتها بابنها البكر فارس، وغيرة خليل منه لأنه يظن أن فارس يستطيع أن يفعل ما يحلو له على عكسه، وكيفية تعامل ليلى مع هذا الأمر، ثم جرح هادي (فارس ياغي) الذي سيكون أكثر ما يؤلمها، وطيش جاد (جاد أبو علي) الذي يتخذ قرارات ترفضها خصوصاً في ما يتعلق بقصة الحب مع بسمة (ليا مباردي)".

الجدير ذكره أنه قام بالمعالجة الدرامية للعمل طارق سويد، أما البطولة فيلعب أدوارها: ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، ماري تيريز معلوف، رانيا سلوان، ميا سعيد، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبدالسلام، لينا حوارنة، ليا مباردي، علاء الزعبي، سامي أبو حمدان، جنيفر عازار، وفاء سيلين حلاوي، وزياد علي، وبمشاركة النجم رفيق علي أحمد، كارلا بطرس.