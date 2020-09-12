عرض الموسم الثاني من "عروس بيروت" في أكتوبر على" Mbc4"

قررت قنوات مجموعة "Mbc"، عرض الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت"، على قناة "mbc4"، اعتبارا من منتصف الشهر المقبل.

"عروس بيروت" من بطولة التونسي ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، ومن تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وقد لاقي الجزء الأول وقت عرضه نجاحا جماهيريا كبيرا.

ووصف ظافر العابدين، الجزء الأول في بيانٍ صادر عنه، التجربة بالإيجابية قائلا: "أتمنى أن نكون بصدد عمل ناجح يشكل إضافة فعلية للدراما العربية عامة"، متابعًا: "أننا وبمساعدة MBC Studios وفريق عمل ضخم، وضعنا أيدينا بأيدي بعض، لنخرج بمسلسل متميز ويشكل نقلة في مجال المسلسلات العربية الطويلة".

وأعرب "العابدين" عن سعادته البالغة لتعاونه مع كارمن بصيبص، قائلًا: "هذا ثاني عمل يجمعنا، وسيعيش الجمهور معنا في المسلسل، قصة حب روحها مختلفة"، واصفًا تعاونه مع الفنانة تقلا شمعون، بقوله: "هي تقدم شخصية صعبة وتحمل تحديًا كبيرًا".