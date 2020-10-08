أهالي "شندورة" بالسويس ينظمون مؤتمرا لتأييد القائمة الوطنية

نظم اليوم أهالي منطقة "شندورة" السكنية بمحافظة السويس، مؤتمرا حاشدا لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل في انتخابات مجلس النواب.

وحضر المؤتمر عدد كبير من أهالي القطاع الريفي بمحافظة السويس، وخاصة الأهالي بمنطقة شندورة، مؤكدين دعمهم لمرشحي القائمة سيد عبدالحميد الكرماوي وعفاف زهران.

وقال محمد مصطفى، أحد الحضور بالمؤتمر، إننا نؤكد على قيامنا بتأييد مرشحي القائمة الوطنية، وخاصة أن المرشحين بالمقعدين من أبناء محافظة السويس بالقائمة من الشباب، الذين نثق بهم ونعلم تماما أنهم قادرون على تلبية مطالب المواطنين بالمحافظة.

وأكد غريب أحمد، أحد سكان القطاع الريفي، أن الأهالي في معظم القطاع الريفي يثقون في المرشح الشاب سيد الكرماوي، فهو وعائلته بذلوا جهدا كبيرا من أجل الأهالي، ونثق في المرشح سيد الكرماوي وقدرته على تطوير القطاع الريفي والاهتمام بالقرى داخل القطاع وتلبية مطالب الأهالي.

وأكد المرشح بالقائمة الوطنية سيد الكرماوي، أنني أوجه الشكر لكل أهالي شندورة، الذين يقفون بجانبنا، وأؤكد لهم على قيامي ببذل أقصى جهد في البرلمان من أجل ومن أجل الاهتمام الدائم بالقطاع الريفي وبجميع أحياء السويس.

وأشار الكرماوي إلى أن لدينا برنامج عمل سننفذه من أجل تطوير محافظة السويس، وأننا نثق تماما في قدرتنا أنا وزملائي المرشحين بالقائمة الوطنية علي العمل بأخلاص من أجل السويس.

وتعتمد القائمة الوطنية بالسويس، على مرشحيها الشباب لجذب الناخبين إليها، بجانب وجود مؤيدين للقائمة داخل المحافظة، وخاصة بالقطاع الريفي الذي تتواجد به القائمة بقوة.

ومحافظة السويس في انتخابات مجلس الشيوخ دائرة واحدة، مخصص لها مقعدان بالقائمة، واثنان من المقاعد "فردي" ويخوض 34 مرشحا منافسات انتخابات المقعد الفردي داخل محافظة السويس، المكونة من 5 أحياء ويصل عدد من لهم حق التصويت أكثر من 480 ألف من سكان المحافظة.