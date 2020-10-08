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تنازل مرشحين بالأقصر عن استكمال انتخابات النواب بدائرة البندر والقرنة

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
01:47 ص | الخميس 08 أكتوبر 2020
محافظة الأقصر

محافظة الأقصر

استقبلت محكمة الأقصر الإبتدائية، برئاسة المستشار أسامة إبراهيم، رئيس المحكمة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب، تنازلين من مرشحين بانتخابات مجلس النواب 2020، عن دائرتي الأقصر والقرنة.

وتنازل عن الترشح بالدائرة الأولى وهي دائرة الأقصر، المرشح محمود بغدادي عبد الراضي، فيما تنازل عبد الوهاب حسن مختار عن الترشح بالدائرة الثانية وهي دائرة القرنة.

يشار إلى أن 5 مرشحين كانت لجنة فحص الأوراق بمحكمة الأقصر، استبعدتهم من الترشح لعدم استيفاء أوراقهم، فيما رفضت محكمة القضاء الإداري، منذ أيام الطعون التي قدمها المرشحون المستبعدون الخمسة.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس، عن القائمة الكاملة بأسماء المرشحين بعد رفض الطعون وانتهاء مدة التنازلات.

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