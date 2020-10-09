الأقمار الصناعية تكشف مشاركة مقاتلات تركية في حرب أذربيجان

كشفت صور أقمار صناعية جديدة، لمطار جانجا الدولى فى أذربيجان، وجود مقاتلات تركية فى المطار، ما يرفع مستوى الشكوك حول مشاركة المقاتلات التركية فى القتال ضد الأرمن فى ناجورنى كاراباخ.

ونشر الصحفى كريستيان تريبرت، بصحيفة «نيويورك تايمز»، الصورة على حسابه بموقع تويتر، وأظهرت طائرتين تركيتين، الأولى مقاتلة من نوع «إف 16»، والثانية ناقلة من نوع «سى إن 235». وأكد «تريبرت» أن الطائرتين تابعتان للقوات التركية، بعد دراسة لون الطائرتين وخصائصهما، التى تميزهما عن طائرات القوات الأذربيجانية.

ونقلت رويترز عن وكالة «إيفاكس» أن أرمينيا استبعدت، أمس، رئيس جهاز الأمن القومى، أرجيشتى كياراميان، وفقاً لما ورد فى مرسوم رئاسى.

وخاضت أذربيجان والقوات الأرمينية فى الإقليم اشتباكات جديدة، أمس، قبل الاجتماع المقرر فى جنيف بين الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا فى محاولة لتجنب حرب أوسع فى جنوبى القوقاز. وأعلنت وزارة الدفاع فى إقليم ناجورنى كاراباخ عن مقتل 350 عنصراً من قواتها فى المعارك الدائرة فى الإقليم مع القوات الأذربيجانية.

ارتفاع قتلي "كاراباخ" لـ350.. و"إس 400" الروسية وصراع القوقاز يهبطان بالليرة التركية

وواصلت الليرة التركية مسلسل تراجعها أمام الدولار، مدفوعة بعقوبات أمريكية محتملة على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات «إس-400»، والصراع فى منطقة القوقاز واضطراب علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبى.

وسجلت الليرة 7.89 مقابل الدولار، كما فقدت 25% من قيمتها هذا العام لأسباب من أبرزها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزى من النقد الأجنبى والتدخلات المكلّفة فى سوق العملة.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، كولونيل توماس كامبيل، إن البنتاجون كان واضحاً منذ البداية مع أنقرة بأن وجود منظومة «إس-400» داخل تركيا هو أمر يتعارض مع التزاماتها كعضو فى حلف الناتو.