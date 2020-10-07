تركيا الآن: "داخلية أردوغان" تقتل 346 شخصا دون محاكمات

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، قتلها 346 شخصًا دون محاكمات، بزعم الانتماء لمنظمات إرهابية، خلال 4 شهور ونصف الشهر.

ووفقًا لما نشره موقع "يني تشاغ" التركي، أصدرت وزارة الداخلية في النظام التركي، برئاسة رجب طيب أردوغان، بيانا رسميا، يفيد بمقتل 346 مواطنًا، خلال الفترة بين 15 أبريل حتى 30 سبتمبر الماضيين، زاعمة إقناع 145 شخصا بالاستسلام طواعية.

جاء ذلك في إطار عمليات "يلدريم"، التي شنتها الوزارة علي الحدود التركية السورية في فصلي الصيف والربيع.

وأردف البيان، أن وزارة الداخلية ستستكمل عملياتها، إضافة إلى عمليات "حراس الليل"، و"قوات الدرك"، بحسب موقع "تركيا الآن"، المتخصص في الشأن التركي.

وكان البرلمان التركي، أقر قانون تسليح "حراس الليل" في المدن الكبرى، الذين تتولى تعيينهم وزارة الداخلية التركية، وتختارهم من بين الموالين للحزب الحاكم فقط، ما أثار جدلا في الأوساط السياسية التركية، التي رفضت القانون، ورأت فيه تقييدا من السلطات للمواطنين.

وبينت الوزارة التركية، أنها اعتقلت 8 آلاف و523 شخصا، فيما جرى ضبط 282 بندقية، و233 قنبلة يدوية، وكميات من الذخيرة والمواد المتفجرة، بحسب البيان.