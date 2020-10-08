ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في نهاية اليوم.. وعيار 24 يسجل 941 جنيها

ارتفعت أسعار أعيرة الذهب بنهاية اليوم، الخميس الموافق 8 أكتوبر، في البورصات العالمية بمقدار 3 جنيهات في العيار، ليسجل عيار 24 المعروف بالذهب البندقي 941 جنيهًا، مقابل 938 جنيهًا في المعاملات الصباحية.

وشهدت أسعار الذهب تذبذبًا كبيرًا في الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، نتيجة تراجع الاقتصاد العالمي متأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية اليوم الخميس، والتي شهدت ارتفاعًا طفيفا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

واستقرت أسعار الذهب بنهاية تعاملات، اليوم الخميس، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 938 و941 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 821 و823 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 704 و 705 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و584 جنيهًا.