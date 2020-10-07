استقرار أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 821 جنيها

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر الجاري بمحال الصاغة، بعد أن سجلت انخفاضًا بقيمة 12 جنيهًا في بداية تعاملات صباح اليوم مقارنة بأسعار مساء أمس.

وشهدت الأسعار تذبذبًا كبيرًا في الأسعار خلال الشهور القليلة الماضية، نتيجة تراجع الاقتصاد العالمي متأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية اليوم الأربعاء، والتي شهدت ارتفاعًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

واستقرت أسعار الذهب بنهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 936 و938 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 819 و821 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 702 و704 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و568 جنيهًا.