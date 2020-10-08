آرمين سركيسيان: انتصار أذربيجان يعني تطهيرا عرقيا للأرمن

قال الرئيس الأرميني آرمين سركيسيان، إن الحوار مع أذربيجان مستمر منذ أكثر من 20 عاما، حيث جرى حل بعض المشكلات، مشيرا إلى أنه أثمر وأفاد، وسوف يكون مفيدا أكثر إذا استمر، وشدد على أنه يجب التحلي بالصبر.

وأضاف الرئيس الأرميني في لقاء عبر تطبيق "زووم"، مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، الخميس، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد: "الخيار الآخر هو الحرب التي ستؤدي إلى الحرب"، مؤكدا رغبته في حل هذه الأزمة من خلال مفاوضات السلام.

وتابع أن انتصار أذربيجان يعني تطهيرًا عرقيًا للأرمن هناك، وهذا لن يقبله أحد، مشيرا إلى أن هذا الأمر يهدد آلاف الأرواح، مشددًا على أن بلاده تريد المفاوضات، وأشار إلى أن أي مفاوضات في العالم لا بد أن يكون بها تنازلات، ولكن قبل ذلك يجب الجلوس على طاولة المفاوضات، رافضا في نفس الوقت أن يكشف عن التنازلات التي قد تقدمها بلاده في هذه المفاوضات.

وتقع منطقة ناجورني كاراباخ في أذربيجان، لكنها كانت تحت سيطرة القوات العرقية الأرمينية المدعومة من أرمينيا منذ نهاية الحرب الانفصالية في عام 1994، وتطالب بالحكم الذاتي بعيدا عن أرمينيا وأذربيجان، إلا أنه في الأيام الأخيرة اندلعت مناوشات عسكرية بين الحامية الأرمينية العسكرية في المنطقة، والقوات الأذرية.

وأعلنت تركيا وقوفها إلى جانب أذربيجان في هذه المعركة، مشددة على أنها تسخر كل إمكانياتها العسكرية لدعمها، الأمر الذي ترفضه أرمينيا وتتهمهما بالرغبة في تنفيذ عملية إبادة عرقية جديدة ضد الأرمن الذين يعيشون في المنطقة.

ودعت العديد من دول العالم الطرفين إلى التهدئة والعودة إلى المفاوضات السلمية، بينما يتهم البعض تركيا بتأجيج الصراع في هذه المنطقة، كما تفعل في مناطق أخرى مثل سوريا وليبيا والعراق، لتحقيق مصالح خاصة بأنقرة.