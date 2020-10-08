شيخ الأزهر ينعى محمد كمال إمام: فقدنا عَلَما من علماء الشريعة الإسلامية
كتب:
عبدالوهاب عيسي
10:18 م | الخميس 08 أكتوبر 2020
شيخ الأزهر
نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور محمد كمال إمام، رئيس قسم الشريعة الإسلامية السابق بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، الذي وافته المنية مساء الخميس عن عمر ناهز 74 عامًا.
وأكد شيخ الأزهر أن العالم الراحل لم يدخر جهدًا في خدمة الإسلام والمسلمين، وترك إرثًا كبيرًا في مجال الفقه الإسلامي، وفقدنا بموته عالمًا من أبرز علماء الشريعة الإسلامية في العصر الحاضر، مشددا على أن كتبه ومؤلفاته، وبخاصة في مجال مقاصد الشريعة الإسلامية، ستظل مقصدًا لطلاب العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية حول العالم.
وقدم "الطيب" خالص العزاء لأسرة الراحل وتلامذته ومحبيه، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".
ونعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة الإسلامية، وعضو المجمع، الذي وافته المنية اليوم.
وأكد المجمع أن المفكر الإسلامي، رحمه الله، أسهم بدور كبير في التجديد بالفكر الإسلامي، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة، بالإضافة إلى خدمة الإسلام وأهله، من خلال جهوده الواضحة في المؤتمرات واللقاءات الدولية.
وتقدم مجمع البحوث الإسلامية، بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم ومحبيه في جميع أنحاء العالم بصفة عامة، سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.