شيخ الأزهر ينعى محمد كمال إمام: فقدنا عَلَما من علماء الشريعة الإسلامية

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور محمد كمال إمام، رئيس قسم الشريعة الإسلامية السابق بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، الذي وافته المنية مساء الخميس عن عمر ناهز 74 عامًا.

وأكد شيخ الأزهر أن العالم الراحل لم يدخر جهدًا في خدمة الإسلام والمسلمين، وترك إرثًا كبيرًا في مجال الفقه الإسلامي، وفقدنا بموته عالمًا من أبرز علماء الشريعة الإسلامية في العصر الحاضر، مشددا على أن كتبه ومؤلفاته، وبخاصة في مجال مقاصد الشريعة الإسلامية، ستظل مقصدًا لطلاب العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية حول العالم.

وقدم "الطيب" خالص العزاء لأسرة الراحل وتلامذته ومحبيه، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

ونعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة الإسلامية، وعضو المجمع، الذي وافته المنية اليوم.

وأكد المجمع أن المفكر الإسلامي، رحمه الله، أسهم بدور كبير في التجديد بالفكر الإسلامي، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة، بالإضافة إلى خدمة الإسلام وأهله، من خلال جهوده الواضحة في المؤتمرات واللقاءات الدولية.

وتقدم مجمع البحوث الإسلامية، بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم ومحبيه في جميع أنحاء العالم بصفة عامة، سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.