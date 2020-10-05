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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

كتب:

عبد الوهاب عيسي
09:02 ص | الإثنين 05 أكتوبر 2020
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الإمام الأكبر أنَّ نصر أكتوبر المجيد، سيظل درسا خالدا للمصريين وكل أحرار العالم، عن أسمى معاني العزة والكرامة، وسيبقى شاهدا على عظمة مصر وقوتها، وصلابة جيشها، ووقوفه في وجه الطغاة والمحتلين، داعيًا جموع المصريين أن يستلهموا من هذه الذكرى معاني العزيمة والإصرار والعمل؛ للنهوض بمصرنا الغالية، سائلًا المولى عز وجل، أن يرحم شهداءنا الأبرار، ويحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل سوء، وأن يعيد علينا هذه الانتصارات بمزيد من الخير والرخاء والاستقرار.

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