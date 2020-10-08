آرمين سركيسيان: القيادة الأرمينية متحدة بشأن حل الأزمة مع أذربيجان

أكد الرئيس الأرميني آرمين سركيسيان، أن القيادة الأرمينية متحدة بشأن طرق حل الأزمة مع أذربيجان، مشددًا على أن إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في البلاد ممارسة طبيعية تحدث في كل البلدان، وبالتالي لا يجب تضخيم الأمر.

وأضاف "سركيسيان"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "رأي عام"، الذي يعرض عبر شاشة "TeN"، أنه لا يجب أن يعرض هذا الأمر كمشكلة أو قضية؛ لأن تغيير الرؤساء والجنرالات عملية طبيعية.

وتابع الرئيس الأرميني: "منذ يومين أو ثلاثة أيام كنت أتحدث في التلفزيون الأرميني مع شعبي عن الوحدة الوطنية، وشعبنا أظهر أنه أمة موحدة، وسأتوقف عن مطالبتهم بالوحدة لأنه لا حاجة لي كرئيس أن أطالب بها، فالساسة قد يحتاجون إلى التوحد، لكن الشعب متحد، وأمتنا موحدة، وأنا سعيد بهذا، نحن أمة متحدة في مواجهة الاعتداء الخارجي".

وتقع منطقة ناجورني كاراباخ في أذربيجان، لكنها كانت تحت سيطرة القوات العرقية الأرمينية المدعومة من أرمينيا منذ نهاية الحرب الانفصالية في عام 1994، وتطالب بالحكم الذاتي بعيدا عن أرمينيا وأذربيجان، إلا أنه في الأيام الأخيرة اندلعت مناوشات عسكرية بين الحامية الأرمينية العسكرية في المنطقة، والقوات الأذرية.

وأعلنت تركيا وقوفها إلى جانب أذربيجان في هذه المعركة، مشددة على أنها تسخر كل إمكانياتها العسكرية لدعمها، الأمر الذي ترفضه أرمينيا وتتهمها بالرغبة في تنفيذ عملية إبادة عرقية جديدة ضد الأرمن الذين يعيشون في المنطقة.

ودعت العديد من دول العالم الطرفين إلى التهدئة والعودة إلى المفاوضات السلمية، بينما يتهم البعض تركيا بتأجيج الصراع في هذه المنطقة، كما تفعل في مناطق أخرى مثل سوريا وليبيا والعراق، لتحقيق مصالح خاصة بأنقرة.