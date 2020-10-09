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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 9-10-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:01 ص | الجمعة 09 أكتوبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر

مواقيت الصلاة في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الجمعة 9 أكتوبر الجاري، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:26

أذان الظهر 11:42

أذان العصر 03:02

أذان المغرب 05:31

أذان العشاء 06:48

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:31

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:06

أذان المغرب 05:36

أذان العشاء 06:54

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:26

أذان الظهر 11:42

أذان العصر 03:01

أذان المغرب 05:30

أذان العشاء 06:48

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:27

أذان الظهر 11:43

أذان العصر 03:02

أذان المغرب 05:32

أذان العشاء 06:49

مواقيت الصلاة في المنيا

أذان الفجر 04:29

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 03:05

أذان المغرب 05:34

أذان العشاء 06:50

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