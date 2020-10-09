مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 9-10-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:01 ص | الجمعة 09 أكتوبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الجمعة 9 أكتوبر الجاري، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:26
أذان الظهر 11:42
أذان العصر 03:02
أذان المغرب 05:31
أذان العشاء 06:48
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:31
أذان الظهر 11:47
أذان العصر 03:06
أذان المغرب 05:36
أذان العشاء 06:54
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 04:26
أذان الظهر 11:42
أذان العصر 03:01
أذان المغرب 05:30
أذان العشاء 06:48
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 04:27
أذان الظهر 11:43
أذان العصر 03:02
أذان المغرب 05:32
أذان العشاء 06:49
مواقيت الصلاة في المنيا
أذان الفجر 04:29
أذان الظهر 11:44
أذان العصر 03:05
أذان المغرب 05:34
أذان العشاء 06:50