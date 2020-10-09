"مُصاب عمليات حربية" يرسم "السيسي" بالنحاس في 60 شهرا: "حاسس بينا"

داخل "الوفاء والأمل"، جلس المُحارب على أبو اليزيد، أحد أعضاء جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب"، متأملاً لوحات فنية عدة عرضها في المعرض الفني لإبداعات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، إلا أن صورة رسمها للرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"الزي العسكري" ما زالت أفضل رسوماته في رأيه.

المُحارب "علي"، أصر على العمل على إتمام لوحته الفنية، والتي استغرقت فترة قرابة 60 شهرا عمل خلالها كل يوم لمدة ساعة أو ساعتين.

"الراجل حاسس بينا، وعارف مواطن الخلل والضعف في مصر، ويعمل على علاجها"، بتلك الكلمات بدأ عضو "المحاربين القدماء" حديثه، لـ"الوطن"، لافتاً إلى أن موقفه هذا تجاه الرئيس نابع من كونه مواطن عادي، وليس باعتباره أحد رجال القوات المسلحة.

ويوضح "أبو اليزيد"، أنه أجرى تشكيلا للنحاس، وعمل اصطمبة، ثم الرسم بالليزر.

ومن المقرر أن يستمر المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية حتى يوم 10 أكتوبر المقبل، بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهو المعرض الذي يضم منتجات متعددة، يمكن للمواطنين الدخول وشرائها.

ويضم "المعرض" العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأثاث المنزلي والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين.

وتحرص الجمعية على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دوري لتقديم أعمال الأعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والمشاركة في تسويقها، وذلك ضمن الأنشطة التي تنفذها لاكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم فضلاً عن أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاء الجمعية وفروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.