صور.. فريق عمل فيلم "للإيجار" يستعد للسفر إلى الإسكندرية

بدأ فريق عمل فيلم "للإيجار" تصوير أول مشاهد الفيلم منذ يومين، داخل إحدى الفيلات بمنطقة مصر الجديدة، حيث تم تصوير عدد من المشاهد الداخلية بحضور طاقم العمل، قبل الاستعداد للسفر لتصوير باقي مشاهد العمل بعدد من الشوارع والمناطق بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يسافر أبطال الفيلم مساء اليوم الجمعة، للإسكندرية، للتصوير بين أكثر من لوكيشن داخل المدينة الساحلية ثم العودة إلى القاهرة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة" حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار.

الفيلم من بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وعصام السقا وجيهان خليل وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وإنتاج محمد دياسطي ومحمد الحمادي شركة بيرد أي في والتي تعود لاستئناف عملها الدرامي والسينمائي حيث كان أشهر إنتاجاتها فيلم "لا تراجع ولا استسلام"، و"مسلسل الكبير أوي" لأحمد مكي.

فيلم "للإيجار"، من إخراج وتأليف إسلام السيد بلال، ومدير تصوير رامي سالم، وإنتاج فني أسامة يوسف.

ومن المقرر أن يمتد تصوير الفيلم فى مدينة الإسكندرية لمدة أسبوعين ثم يدخل الفيلم مرحلة المونتاج ليكون جاهزا للعرض فى الموسم الشتوى المقبل.

وفي سياق مختلف، أوضح الصاوي أنه انتهي من تصوير فيلم "أحمد نوتردام" مع الفنان رامز جلال، حيث يجسد فيه دور سفاح في أجواء من الإثارة والتشويق، مؤكدًا أنه يحب رامز جلال على المستويين الفني والإنساني، ويتمنى نجاح هذا الفيلم عند طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوي كان مشاركته في بطولة فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني، وشاركهما البطولة كل من عائشة بن أحمد، زينة، محمد سلام، كميل سلامة، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا ومي عزالدين، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق.