مُحارب أكتوبر يحتفي ببطولات الحاضر: جيل القوات المسلحة الحالي "أبطال"

بزهو وبهاء، وقف النقيب متقاعد أحمد خليل، أحد أبطال القوات الجوية خلال حرب أكتوبر المجيدة، وسط معرض إبداعات المحاربين القدامى في "الوفاء والأمل"، مبتهجاً بلوحة فنية رسمها تعبر عن بطولات قواتنا المسلحة، موضحاً أنه رسم وأنتج العديد من اللوحات الفنية طوال حياته، إلا أن تلك اللوحة هي "أحب لوحة في قلبي".

"بطل أكتوبر"، استغرق قرابة شهر كامل في إنتاج لوحته الفنية الزجاجية، بداية من تشكيل الزجاج على شكل "بياده عسكرية"، وكتابة كلمة الإرهاب، ثم رسم علم مصر على اللوحة وتلوينها، إلا أنه قال إن الرسالة التي ترسلها تلك اللوحة تستحق كل دقيقة عمل خلالها على تنفيذ تلك اللوحة.

ويؤكد "بطل أكتوبر"، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن الجيل الحالي من رجال القوات المسلحة يحققون بطولات كبيرة لا تقل عن البطولات التي سبق وأن حققوها خلال حرب أكتوبر المجيدة، مضيفاً: "لكن الفارق أننا كنا نحارب عضو واضح أمامنا، والآن العدو مختفي".

وأوضح أن انتصارات مصر متلاحقة؛ ففي عام 1973 دحرنا العدو، وابعدناه عن أراضينا، والآن ننتصر على العدو المتخفي في صورة الإرهاب، الذي لا دين، ولا أرض، ولا مبادئ أو أخلاق لديهم.

ويلفت "النقيب خليل"، إلى أن رسالته رمزية لقوة مصر وقواتها المسلحة، وأننا قادرون على سحق أي تهديد يلحق بمصر.

ويوصى المُحارب القديم الأجيال الجديدة بضرورة التحلي بـ "الصبر"، و"الجلد"، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.

ومن المقرر أن يستمر المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية حتى يوم 10 أكتوبر المقبل، بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهو المعرض الذي يضم منتجات متعددة، يمكن للمواطنين الدخول وشرائها.

ويضم "المعرض" العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأثاث المنزلي والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين.

وتحرص الجمعية على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دوري لتقديم أعمال الأعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والمشاركة في تسويقها، وذلك ضمن الأنشطة التي تنفذها لاكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم فضلاً عن أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاء الجمعية وفروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.