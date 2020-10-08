هالة السعيد ناعية "ميس ليندا": كانت أمنيتها لقاء السيسي وسعدت بتكريمه

عبرت الدكتورة هالة السعيدة، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حزنها الشديد على وفاة السيدة ليندا سليمان، ناظرة مدرسة "انجليش ميشن كوليج"، التي كانت تدرس بها خلال مراحل تعليمها الأولى.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، في تصريحات لـ"الوطن"، إنها كانت دوما توصيهم خيرا بالوطن، وبناء الإنسان، والتعلم الدائم، والمستمر، موضحة أنها كانت بمثابة أم لكل خريجي المدرسة الذين كانوا يتجمعون سنويا من اجل رؤيتها، والاستماع إليها كما كان يحدث حينما كانوا طلاب بالمدرسة.

وأوضحت "السعيد"، أن أمنية ناظرتها كانت لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما تحقق بالفعل عند تكريمها من قبل الرئيس في عام 2018، في احتفال تكريم المرأة المصرية، وكانت سعيدة للغاية وقتها.

يذكر أن السيدة ليندا سليمان المشهورة باسم "ناظرة الوزراء"، توفيت اليوم، عن عمر يناهز 97 عاماً.

وقالت مصادر مقربة من السيدة الراحلة، لـ"الوطن"، إنها كانت محجوزة في أحد المستشفيات منذ قرابة 3 أسابيع بعد إصابتها بالفشل الكلوي.

وأضافت المصادر، أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حاولت دفع تكلفة علاجها، وعدد من تلاميذها حاولوا دفع تكلفة علاجها، ولكنها رفضت، وقالت إنها ستدفع تكلفة علاجها من "حر مالها" قبل أن يتوفاها الله.

واشتهرت "سليمان"، أنها كانت مديرة إحدى المدارس التي درس فيها عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين بينهم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، والدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة والعشوائيات السابقة.

كانت السيدة ليندا سليمان، مديرة مدرسة English Mission College لمده 20 سنة، ثم مديرة لمدرسة سانت فاتيما العباسية لمدة ١٠ سنوات. وتم تكريمها من قبل الملك فاروق سنة ١٩٤٤ فور تخرجها وأيضا تم تكريمها بواسطة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي سنة ٢٠١٨ كرائدة من رواد التعليم، ولُقِبَت بناظرة الوزراء لتولي ٤ وزراء المسئولية في الحكومة ومنهم اثنين حاليين.